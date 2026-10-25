Actualités

Nofrage Prostector 5 : SYNAHYDRO appelle au renforcement des contrôles 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 octobre 2026 à 11h05min
1 888 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Une vue du rig pétrolier Prospector 5 © D.R.
Ecouter l'article

Le naufrage de la plateforme de forage Prospector 5, survenu dans la nuit du samedi 24 octobre 2026 au large de Mayumba, suscite de vives préoccupations au sein du secteur pétrolier gabonais. Dans un communiqué publié dimanche à Libreville, le Syndicat des agents des hydrocarbures (SYNAHYDRO) exprime sa solidarité envers les victimes et appelle au renforcement des contrôles sur les installations offshore. L’appareil, appartenant à Borr Drilling et opérant pour le compte de BW Energy sur le permis Dussafu Marin, a sombré alors que 115 personnes se trouvaient à bord. Selon les premières informations, un phénomène de poinçonnement du sol marin, évoqué lors des opérations de préchargement des jambes, pourrait avoir compromis la stabilité de la plateforme. Les causes exactes restent à établir.

Le bilan provisoire fait état de 110 personnes retrouvées saines et sauves, tandis que cinq autres demeurent portées disparues. Le SYNAHYDRO adresse son soutien aux rescapés, aux familles des disparus et aux équipes mobilisées pour les recherches. Le syndicat demande l’ouverture d’une enquête technique approfondie portant notamment sur les études géotechniques, la résistance du fond marin et les procédures de préchargement. Il réclame également la mobilisation des assurances, un suivi rigoureux des coûts du sinistre et des indemnisations, ainsi qu’une prise en charge psychologique des survivants par les entreprises concernées.

Le syndicat veut renforcer la surveillance administrative

Au-delà de l’enquête, l’organisation syndicale insiste sur la nécessité de renforcer les missions de contrôle du ministère du Pétrole et du Gaz. Elle préconise une présence systématique des agents de l’administration sur les installations pétrolières, notamment pendant les opérations de déplacement, de mobilisation et de démobilisation des appareils de forage. Le SYNAHYDRO plaide aussi pour la création d’un fonds spécial destiné à financer les interventions d’urgence, ainsi que pour l’application de mesures correctives ou de sanctions si des manquements sont établis. Il souhaite, par ailleurs, qu’un représentant syndical participe au suivi du dossier, dans le respect des compétences des autorités.

Canal_octobre

Pour le SYNAHYDRO, cet accident rappelle que la sécurité des opérations pétrolières en mer dépend de la qualité des études techniques, de la stabilité des équipements et du respect strict des procédures. Le syndicat estime que la rationalisation des ressources ne doit pas affaiblir les capacités de contrôle de l’État. Il appelle ainsi à doter les services compétents de moyens humains, financiers et logistiques adaptés aux risques du secteur. La protection des travailleurs, la sécurité des installations et la préservation des intérêts économiques nationaux constituent, selon lui, des priorités indissociables. L’organisation réaffirme enfin son engagement en faveur d’un développement durable des hydrocarbures et de la reconnaissance des professionnels qui contribuent quotidiennement à la performance et à la sûreté de cette industrie.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 octobre 2026 à 11h05min
1 888 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : l’OGAPI mobilise les acteurs économiques pour financer et protéger l’innovation

22 octobre 2026 à 11h33min

Libreville : Élisabeth Moreno, invitée d’honneur des DIWAA 2026

22 octobre 2026 à 10h36min

À la Queue Leu Leu : La haute gastronomie africaine prend ses quartiers à Akanda

20 octobre 2026 à 9h49min

Monaco : la Fondation Prince Albert II s’apprête à poser ses valises au Gabon

19 octobre 2026 à 15h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page