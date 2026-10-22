Gabon Connect : les déclarations des entreprises relevant de la DGE ouvertes jusqu’au 15 novembre

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Le dispositif Gabon Connect, conçu pour moderniser l’administration publique, entre dans sa phase opérationnelle après son lancement en mars 2026. Selon le ministère de l’Économie, cette plateforme constitue une porte d’entrée numérique vers six services administratifs. Les impôts avec eTax, les déclarations sociales avec eEmployeur, les recettes non fiscales et les recettes des collectivités avec TrésorPay, les douanes avec eDouanes et le livre foncier avec ePropriété. Selon le gouvernement, son déploiement a débuté avec l’opérationnalisation d’eTax et de TrésorPay pour certaines recettes non fiscales.

Concernant eEmployeur, le gouvernement indique que le dispositif est opérationnel pour les entreprises relevant de la Direction générale de l’Emploi (DGE). Les entreprises concernées ont jusqu’au 15 novembre 2026 pour effectuer leur première déclaration. Cette échéance constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la déclaration sociale unifiée. Selon le calendrier annoncé, le dispositif doit être généralisé à l’ensemble des entreprises à partir de janvier 2027.

eEmployeur, vers une déclaration sociale unifiée

Concrètement, eEmployeur vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en regroupant, au sein d’une même procédure, les informations relatives aux salaires et aux cotisations sociales comme la CNAMGS et la CNSS. Le dispositif doit permettre aux employeurs de transmettre leurs déclarations par voie numérique, plutôt que de multiplier les démarches auprès des organismes concernés, réduisant ainsi les formalités administratives et facilitant le suivi des obligations des entreprises. Pour les structures concernées, le respect de l’échéance du 15 novembre représente donc une priorité afin d’assurer leur conformité au calendrier de déploiement.

L’accès centralisé aux services numériques devrait limiter certains déplacements, faciliter les paiements et améliorer la disponibilité des justificatifs. Toutefois, l’efficacité du dispositif dépendra de son appropriation par les utilisateurs, de l’accessibilité des services et de l’accompagnement proposé aux entreprises. Avec la généralisation annoncée d’eEmployeur en janvier 2027, l’enjeu sera de faire de cette plateforme un outil réellement fonctionnel, capable de simplifier les démarches et de renforcer l’efficacité de l’administration publique gabonaise.