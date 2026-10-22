Gabon : l’OGAPI mobilise les acteurs économiques pour financer et protéger l’innovation

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Passer du simple concept au produit commercialisable représente un parcours souvent semé d’embûches pour les innovateurs. Afin d’apporter des réponses concrètes à ces défis, l’Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI) a orchestré le jeudi 22 octobre 2026 un séminaire d’information et de sensibilisation axé sur les mécanismes de protection et de financement des inventions.

L’initiative visait avant tout à créer des passerelles entre le monde de la recherche, les structures d’accompagnement et les institutions financières. Dans son allocution d’ouverture prononcée au nom du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, le secrétaire général dudit département a d’emblée rappelé l’enjeu stratégique d’une telle démarche. « Notre mission doit être de faire en sorte qu’une invention ne reste pas uniquement une idée ou un titre de propriété industrielle, mais qu’elle puisse devenir une solution concrète, un produit, une entreprise et une source de création de valeur et d’emploi. », a-t-il indiqué.

Protéger une création constitue le premier pas indispensable. Cependant, le brevet à lui seul ne garantit pas le succès. Comme l’a souligné Olivia Marlène Mbazoghe, Directrice Générale de l’OGAPI, la propriété intellectuelle doit impérativement s’intégrer dans une vision globale de développement. « La propriété industrielle et le financement ne doivent pas être abordés séparément. La protection d’une invention permet d’en sécuriser l’exploitation, de clarifier les droits et de mieux organiser les relations avec les investisseurs. », a-t-elle expliqué.

Une synergie d’acteurs pour soutenir la chaîne de valeur

Organisée autour de plusieurs sessions scientifiques, la journée a permis de détailler les démarches de dépôt auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), ainsi que les instruments financiers mobilisables à chaque étape du projet, des études de faisabilité jusqu’à la mise sur le marché.

L’événement a réuni un panel diversifié comprenant des établissements bancaires (UBA, BGFI, BCEG), des organismes de soutien comme la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ou Okoumé Capital, ainsi que des incubateurs locaux. Cette mobilisation inédite ambitionne de structurer un écosystème performant où chaque intervenant joue son rôle. « La valorisation d’une invention est rarement l’œuvre d’un seul acteur, elle repose sur une chaîne de compétences et de confiance qu’il nous appartient de consolider », a conclu la Directrice Générale de l’OGAPI.

En offrant aux inventeurs les outils nécessaires pour structurer et crédibiliser leurs dossiers, l’OGAPI et ses partenaires entendent bien transformer le potentiel créatif national en véritable levier de croissance économique.