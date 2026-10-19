One Forest Vision : 250 acteurs partagent les avancées sur la recherche dans le Bassin du Congo

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Trois ans après son lancement officiel, l’initiative One Forest Vision (OFVi) poursuit son chemin. Les 14 et 15 octobre 2026, plus de 250 personnes en présentiel et à distance ont fait le point sur ces années de recherche scientifique consacrée aux forêts tropicales et aux zones humides du Bassin du Congo. Chercheurs, doctorants, représentants des institutions et partenaires scientifiques de Brazzaville, Kinshasa, Libreville, Lubumbashi, Marseille et Yaoundé ont deux jours durant présenté les résultats obtenus depuis le lancement de l’initiative en 2023, ont consolidé les collaborations scientifiques et ont défini les prochaines priorités de recherche.

La première journée de ce séminaire a porté sur les activités transversales de l’initiative, notamment le partage et la valorisation des données, la formation des jeunes chercheurs, le renforcement des capacités locales et la construction de projets scientifiques communs. Les discussions ont également permis d’examiner les réalisations institutionnelles dans les pays partenaires et les moyens de pérenniser les collaborations engagées.

Des recherches pluridisciplinaires

Durant la journée du 15 octobre, les présentations ont mis en lumière quatre axes importants. Le carbone forestier et la biodiversité, la télédétection et l’intelligence artificielle appliquées aux forêts tropicales, l’intégration des sciences humaines et sociales, ainsi que l’évaluation du bilan carbone forestier à grande échelle. Ces travaux ont permis de croiser les approches mobilisées par les équipes africaines et françaises pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes du Bassin du Congo. Cette démarche vise à renforcer les capacités scientifiques et à améliorer les outils disponibles pour étudier ces milieux naturels.

Lancée dans le prolongement du One Forest Summit organisé à Libreville en mars 2023, l’initiative One Forest Vision entend approfondir les connaissances sur les forêts tropicales et les zones humides du Bassin du Congo. Elle s’inscrit également dans la volonté de soutenir la recherche dans les pays partenaires. La troisième édition de ce séminaire a permis de mesurer le chemin parcouru, de mettre en avant les collaborations établies et d’identifier les perspectives scientifiques à développer. Les prochaines étapes devront consolider les partenariats, soutenir la formation des chercheurs et favoriser la production de connaissances utiles à la compréhension et à la préservation des écosystèmes des forêts tropicales.