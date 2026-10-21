Libreville : Eugène Mba déclare la guerre aux occupations anarchiques du domaine public 

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Le maire de Libreville, Eugène Mba, annonce le lancement imminent d’une opération de normalisation du domaine communal. À travers un communiqué daté du 2 octobre, l’édile entend renforcer le contrôle de l’occupation des espaces publics et lutter contre les constructions irrégulières dans la capitale. Cette initiative vise notamment à faire respecter les règles d’urbanisme, à prévenir les installations anarchiques et à garantir une meilleure organisation de l’espace urbain. Les autorités municipales entendent ainsi rappeler aux particuliers et aux opérateurs économiques leurs obligations légales en matière de construction et d’occupation du domaine public.

Selon le communiqué lu sur les antennes de Gabon 1ère, cette intervention municipale s’appuie sur la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, ainsi que sur l’ordonnance n°6/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales d’urbanisme. Le dispositif prévoit la prévention et la démolition des constructions irrégulières, mais également la vérification des bâtiments implantés sur les bassins versants, les servitudes et les zones déclarées inconstructibles. La mairie entend également s’assurer que les constructions disposent de permis valides et que les démolitions sont couvertes par les autorisations requises.

Des contrôles renforcés

Pour assurer l’application de ces mesures, des brigades municipales munies d’ordres de mission seront déployées sur l’ensemble du territoire communal, précise le communiqué. Elles procéderont à des inspections des chantiers en cours et des constructions récentes afin de vérifier leur conformité aux exigences réglementaires. Les équipes devront également contrôler l’utilisation temporaire du domaine public, procéder aux régularisations nécessaires et recouvrer les redevances dues par les occupants concernés. Le recensement des constructions dites fantômes figurera aussi parmi les missions assignées aux agents municipaux. Ces contrôles devraient permettre aux autorités d’identifier les occupations irrégulières et de déterminer les mesures appropriées.

Face à cette opération, les particuliers et les opérateurs économiques sont invités à présenter les documents relatifs à leurs sites ainsi que leurs autorisations de construire en cours de validité. La mairie prévient que toute construction irrégulière s’exposera à des amendes pouvant aller jusqu’à la démolition. Au-delà des sanctions, cette initiative traduit la volonté municipale de promouvoir une capitale plus sûre, mieux organisée et respectueuse des règles d’urbanisme. Reste désormais à mesurer l’application effective de ces dispositions sur le terrain, ainsi que leur capacité à réduire durablement les occupations anarchiques du domaine public à Libreville.