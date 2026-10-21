UE/Gabon : 30 nationaux formés à la lutte contre le trafic du bois et d’espèces sauvages 

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Le 19 octobre à Libreville, 30 représentants de différentes administrations du pays ont entamé un atelier de formation consacré aux réseaux d’exportation illégale de bois et au trafic d’espèces sauvages. Organisée dans le cadre du programme GUARD Wildlife, financé par l’Union européenne (UE) avec l’appui de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), cette initiative vise à améliorer les capacités de contrôle, d’enquête et de poursuite judiciaire.

À l’ouverture des travaux, Nicolas Kasprzyk, chef de délégation adjoint de l’UE, a réaffirmé l’importance d’une réponse coordonnée face à des réseaux criminels dont les activités menacent les ressources naturelles du pays. Pendant cinq jours, les participants issus notamment des Eaux et Forêts, des Douanes, de la Police, de la Gendarmerie, de la Justice et des services d’investigation financière travailleront sur des techniques directement applicables aux opérations de terrain. Le programme prévoit l’identification scientifique du bois, la détection des faux permis CITES, l’inspection des cargaisons, la préservation des preuves et le suivi des flux financiers illicites. Des exercices pratiques, notamment au port d’Owendo, permettront de simuler des procédures allant de la détection d’une cargaison suspecte à la préparation d’un dossier judiciaire.

Coordination institutionnelle et sécurisation des recettes publiques

« La protection de la biodiversité, la lutte contre la criminalité environnementale et le renforcement de l’État de droit sont indissociables », a souligné Nicolas Kasprzyk. Il a également rappelé qu’« aucun service ne peut agir seul », insistant sur la nécessité d’une coopération entre les administrations de contrôle, les enquêteurs et les magistrats. Il faut dire que l’enjeu de ce séminaire va bien au-delà du seul aspect lié à la préservation des essences. Il est aussi économique et institutionnel. En effet, les trafics privent l’État de recettes, favorisent la corruption et alimentent des circuits financiers clandestins. La formation doit ainsi permettre de dépasser les simples saisies pour remonter les filières, identifier les organisateurs et réunir des preuves exploitables devant les tribunaux.

Pour le Gabon, dont le patrimoine forestier constitue un atout important, l’enjeu consiste à traduire ces apprentissages en résultats concrets. Les réseaux criminels exploitent les failles administratives et documentaires, tandis que la demande internationale entretient le commerce illégal de certaines essences. L’Union européenne entend soutenir les efforts nationaux à travers GUARD Wildlife, avec l’ambition de consolider les contrôles, la transparence et la coopération judiciaire.