Gabon : Anicet Engo débarqué de la présidence de la Ligue des Jeunes de l’UDB 

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C’était l’une des figures montantes de la politique gabonaise au sein du parti présidentiel. Anicet Engo, député du 4e siège du département du Woleu, a été démis de ses fonctions de président de la Ligue des jeunes de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), sur décision du président du parti, Brice Clotaire Oligui Nguema, rapporte GabonReview. Il occupait ce poste depuis le congrès constitutif de la formation politique, organisé le 5 juillet 2025 au Palais des Sports de Libreville.

Les raisons officielles de cette éviction n’ont pas été communiquées. Selon GabonReview, l’intéressé aurait été informé de la décision par courrier des instances du parti. Pour assurer l’intérim à la tête de la Ligue des jeunes, l’UDB a désigné Steeve Davin Mouguiama, jusque-là vice-président de cette structure. Ce changement intervient dans un contexte politique marqué par une volonté affichée du parti de consolider son enracinement.

Une déclaration à l’origine du départ ?

Toujours selon le confrère, cette éviction pourrait être liée à une déclaration faite le 17 octobre dernier par Anicet Engo, lors d’une rencontre réunissant des jeunes militants issus des neuf provinces du pays. À cette occasion, l’ancien responsable aurait relayé les frustrations exprimées par une partie de la jeunesse du parti dans une déclaration solennelle adressée au chef de l’État. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer, aucune explication officielle n’ayant été apportée par la direction de l’UDB.

Contacté par Gabon Media Time, Anicet Engo a confirmé son départ, sans chercher à alimenter la polémique. « C’est une décision du patron, nous sommes ses soldats et on ne commente pas les décisions du patron, on exécute ! », a-t-il déclaré. Cette réaction laconique traduit sa volonté de se conformer à la décision du président du parti. Proche d’Aurélien Mintsa Mi-Nguema, frère du chef de l’État, lui-même écarté de la trésorerie de l’UDB, Anicet Engo quitte ses fonctions à un peu plus d’un mois du premier congrès ordinaire du parti, annoncé pour le 5 décembre. Ce départ soulève désormais des questions sur les équilibres internes de la formation présidentielle.