Mbombe-A-Gnangue : les enfants bi-ethniques dénoncent la manipulation de certains Mitsogo

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Les enfants bi-ethniques Masaangu et Mitsogo de l’Ogoulou-Mimongo montent au créneau pour défendre la cohésion entre les deux communautés, sur fond de controverse autour de l’ouvrage du professeur Idiata consacré à Mbombe-A-Gnangue, figure historique de la résistance à la colonisation au Gabon. Lors d’un point de presse tenu ce 19 octobre 2026, ils ont dénoncé les tensions identitaires suscitées par les débats sur les origines du héros et appelé à préserver l’héritage commun des Masaangu et des Mitsogo. Pour ces descendants des deux communautés, la mémoire historique ne doit pas devenir un instrument de confrontation politique. Ils estiment que les relations séculaires entre les deux groupes constituent un patrimoine collectif qu’il convient de protéger contre toute tentative de division.

Dans leur déclaration, les enfants bi-ethniques mettent en garde contre « certaines manœuvres identitaires » susceptibles de fragiliser l’équilibre historique entre les deux communautés. Ils dénoncent notamment « la manipulation de certains de nos parents Mitsogo » autour de la publication de l’ouvrage du professeur Idiata. Selon eux, Mbombe-A-Gnangue, qui a combattu l’armée coloniale de 1903 à 1908, appartient à la mémoire commune et ne saurait être réduit à une seule appartenance ethnique. Ils s’interrogent également sur les raisons de la polémique actuelle, alors que le personnage historique est mort depuis plus d’un siècle.

Préserver la mémoire commune et promouvoir le vivre-ensemble

Les signataires saluent le travail du professeur Idiata, tout en rappelant que l’origine bi-ethnique de Mbombe-A-Gnangue demeure une hypothèse qui nécessite des recherches complémentaires. Ils soulignent que l’ouvrage ne permet pas, à ce stade, de confirmer définitivement cette origine. « Il est donc grave et irresponsable de transformer une hypothèse historique encore ouverte en motif de division », affirment-ils, appelant à privilégier la recherche scientifique plutôt que les controverses communautaires. Ils invitent également les Mitsogo réunis à Essassa le 11 octobre dernier à reconnaître la contribution du chercheur et à soutenir la poursuite des travaux historiques.

Les enfants bi-ethniques soutiennent le projet de construction, à Mouila, d’un mémorial dédié à Mbombe-A-Gnangue, comprenant une bibliothèque, une médiathèque et une salle de conférences. Ils souhaitent que cette initiative contribue à préserver et transmettre le patrimoine historique aux générations futures. Ils appellent aussi à promouvoir la coexistence pacifique entre les Akélé, les Babongo, les Masaangu, les Mitsogo et les Simba dans l’Ogoulou-Mimongo. Pour eux, la priorité reste la sauvegarde de l’unité communautaire et la transmission des traditions, loin des instrumentalisations politiques susceptibles de compromettre la cohésion sociale.