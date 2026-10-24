Libreville : le siège de Plaine-Orety construit grâce aux cotisations des militants, selon l’UDB

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La direction de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a réagi ce 24 octobre 2026 à la polémique alimentée sur les réseaux sociaux concernant le financement de son futur siège à Plaine-Orety. Situé en face de l’Assemblée nationale, après l’ambassade de Chine, cet immeuble de type R+12 est en cours de construction sur une parcelle attribuée au parti. Le chantier, actuellement à l’étape de préparation du coffrage de la dalle du plancher du sous-sol, suscite des interrogations, notamment en raison de l’histoire de ce site, marqué par des déguerpissements de populations avant son aménagement.

Dans un communiqué, le secrétariat général de l’UDB affirme que le projet a été annoncé publiquement le 5 juillet 2026 par son président fondateur, à l’occasion du premier anniversaire du parti, lors d’une cérémonie organisée au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie. La formation politique assure ainsi qu’aucune démarche n’a été menée dans la discrétion et précise avoir saisi les autorités compétentes afin d’obtenir une parcelle destinée à accueillir son siège. Elle estime que les interrogations sur l’acquisition du terrain et le financement des travaux sont légitimes, au regard des exigences de transparence relatives à la gestion du foncier.

Des cotisations et contributions volontaires annoncées

Concernant le financement du chantier, l’UDB indique avoir mobilisé plusieurs sources de ressources après l’attribution d’une parcelle située sur le boulevard de la Libération. Selon le communiqué, les fonds proviennent notamment des cotisations des adhérents, de contributions volontaires ainsi que d’un dispositif d’ingénierie financière impliquant des acteurs du secteur. Le parti présente ces mécanismes comme les moyens retenus pour assurer la construction de son futur siège, sans toutefois détailler les montants engagés, la répartition des apports ni l’identité des partenaires financiers concernés.

La communication du secrétariat général intervient dans un contexte où la question du foncier demeure sensible à Libreville et où de nombreuses familles ayant été déguerpies dorment toujours à la belle étoile. La publication des éléments relatifs au financement et à l’attribution du terrain pourrait contribuer à éclairer davantage l’opinion publique sur ce projet immobilier imposant qui a lieu un peu plus d’un dans seulement après la création du parti.