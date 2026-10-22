Plaine-Orety : les travaux du siège de l’UDB en bonne voie 

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L’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation politique du chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son processus d’enracinement plus d’un an après son congrès constitutif. Point d’orgue de ce processus, la construction en cours de son siège social, situé dans la zone de Plaine-Orety dans le premier arrondissement de Libreville, au lieu dit derrière l’Assemblée.

Selon l’entreprise CITP, en charge des travaux, le bâtiment qui abritera les bureaux du parti présidentiel est un R+12 « situé en face de l’Assemblée nationale, à proximité de l’Ambassade de Chine ». Actuellement, les équipes mobilisées ont selon la publication Facebook du Consortium international des travaux publics, franchi « une nouvelle étape avec l’achèvement progressif des voiles et la pose des poutres, en préparation du coffrage de la dalle du plancher du sous-sol ».

L’UDB en règle aux yeux de la loi

Actuellement, l’Union démocratique des bâtisseurs élit domicile à Okala. Des locaux qu’il occupe depuis plus d’un an déjà et depuis lesquels il a mené les batailles de la présidentielle, des législatives et des locales. Avec ce R+12, le premier parti du pays en nombre d’élus et de militants se dote ainsi d’un siège flambant neuf, à la hauteur de ses ambitions politiques.

Sa proximité géographique avec les principales institutions, telles que le Sénat et l’Assemblée nationale facilitera le travail de ses élus et permettra un meilleur suivi par la direction du parti. Il faut dire que la nouvelle loi sur les partis politiques impose désormais aux formations politiques légalement reconnues de disposer d’un siège social en plus des autres critères tels que le compte bancaire. En satisfaisant à ces obligations, L’Union démocratique des bâtisseurs confirme son statut de parti responsable, résolument déterminé à s’inscrire dans la durée.