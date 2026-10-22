A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Plaine-Orety : les travaux du siège de l’UDB en bonne voie 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 octobre 2026 à 15h15min
1 975 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Une vue des travaux du futur siège de l’UDB à Plaine Orety © D.R.
Ecouter l'article

L’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation politique du chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son processus d’enracinement plus d’un an après son congrès constitutif. Point d’orgue de ce processus, la construction en cours de son siège social, situé dans la zone de Plaine-Orety dans le premier arrondissement de Libreville, au lieu dit derrière l’Assemblée. 

Selon l’entreprise CITP, en charge des travaux, le bâtiment qui abritera les bureaux du parti présidentiel est un R+12 « situé en face de l’Assemblée nationale, à proximité de l’Ambassade de Chine ». Actuellement, les équipes mobilisées ont selon la publication Facebook du Consortium international des travaux publics, franchi « une nouvelle étape avec l’achèvement progressif des voiles et la pose des poutres, en préparation du coffrage de la dalle du plancher du sous-sol ».

L’UDB en règle aux yeux de la loi 

Actuellement, l’Union démocratique des bâtisseurs élit domicile à Okala. Des locaux qu’il occupe depuis plus d’un an déjà et depuis lesquels il a mené les batailles de la présidentielle, des législatives et des locales. Avec ce R+12, le premier parti du pays en nombre d’élus et de militants se dote ainsi d’un siège flambant neuf, à la hauteur de ses ambitions politiques. 

Canal_octobre

Sa proximité géographique avec les principales institutions, telles que le Sénat et l’Assemblée nationale facilitera le travail de ses élus et permettra un meilleur suivi par la direction du parti. Il faut dire que la nouvelle loi sur les partis politiques impose désormais aux formations politiques légalement reconnues de disposer d’un siège social en plus des autres critères tels que le compte bancaire. En satisfaisant à ces obligations, L’Union démocratique des bâtisseurs confirme son statut de parti responsable, résolument déterminé à s’inscrire dans la durée.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 octobre 2026 à 15h15min
1 975 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Vie chère au Gabon : les tensions sur les importations pourraient prolonger la pression

22 octobre 2026 à 17h03min

Gabon : le Pr. Lee White plaide pour un partage équitable des retombées de l’exploitation de l’Iboga

22 octobre 2026 à 16h37min

Rougeole : maires et ministère de l’Intérieur sollicités pour renforcer la couverture vaccinale

22 octobre 2026 à 16h27min

Loi de Finances 2027 : Thierry Minko défend un budget en forte hausse devant les députés

22 octobre 2026 à 14h01min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page