«Gabon Infini» : vers la mobilisation de 112 milliards de FCFA au profit des communautés rurales et la conservation

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Le gouvernement gabonais, The Nature Conservancy (TNC), Enduring Earth et leurs partenaires ont officialisé, ce samedi 29 août 2026 à Makokou, la signature de l’accord-cadre lançant le Projet de Financement pour la Permanence (PFP), baptisé « Gabon Infini ». Le mécanisme ambitionne de mobiliser jusqu’à 200 millions de dollars, soit environ 112 milliards de FCFA, sur dix ans pour financer simultanément la conservation de la biodiversité et le développement socio-économique des communautés rurales. Une enveloppe considérable dont l’enjeu sera désormais la traduction en investissements concrets dans les territoires concernés.

Présenté comme l’un des instruments appelés à accompagner l’engagement « 30x30x30 » du Gabon, qui vise la préservation de 30 % des écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins d’ici 2030, Gabon Infini entend dépasser une approche strictement environnementale de la conservation. Le programme repose sur l’idée que la protection durable des espaces naturels ne peut être obtenue sans amélioration parallèle des conditions de vie des populations qui en dépendent.

Une orientation particulièrement importante dans les zones rurales où les enjeux de conservation se confrontent quotidiennement aux besoins d’emploi, de revenus et d’accès aux activités productives.

200 millions de dollars sur dix ans

Pour le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, le programme doit précisément permettre d’articuler protection environnementale et développement. « Notre vision est claire : au-delà de la simple valorisation de nos ressources, nous voulons placer l’humain et nos communautés au cœur du développement », a-t-il déclaré, inscrivant Gabon Infini dans les orientations du Plan national de croissance et de développement 2026-2030.

L’ambition territoriale est importante. Le Plan de développement communautaire et de conservation (PDCC) sur lequel repose le projet prévoit la création de 3,7 millions d’hectares supplémentaires d’aires protégées terrestres et le renforcement de la gestion d’environ 3,8 millions d’hectares déjà protégés. Pour le gouvernement et ses partenaires, l’élargissement des espaces concernés doit cependant s’accompagner de retombées économiques pour les populations riveraines.

Des financements à convertir en activités locales

Gabon Infini doit notamment financer des initiatives communautaires dans la foresterie durable, l’écotourisme, l’atténuation du conflit homme-faune ainsi que des projets d’adaptation au changement climatique face aux inondations ou à l’érosion côtière. Autant de secteurs susceptibles de générer des activités et des revenus dans des territoires ruraux confrontés au manque d’opportunités économiques.

Jennifer Morris, PDG de TNC, insiste d’ailleurs sur cette dimension. « Une conservation durable exige que nous respections, soutenions et intégrions dans ce processus les communautés qui ont géré et protégé ces atouts irremplaçables », a-t-elle indiqué. Le directeur pays de TNC, Stanislas Stephen Mouba, rappelle pour sa part l’importance écologique du Gabon, qui abriterait notamment « plus de la moitié des éléphants de forêt restants dans le monde et un quart des gorilles des plaines survivants », selon les données avancées par l’organisation.

Le FPBG au cœur de la gestion financière

La gestion et la redistribution des financements mobilisés seront confiées au Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon (FPBG), présenté comme un fonds fiduciaire indépendant et pérenne. Sa directrice générale, Christine Yasmine Tchoua, assure que la mission de l’institution consistera à « mobiliser et à orienter ces financements vers des actions concrètes à fort impact sur le terrain ».

Le dispositif bénéficie du soutien annoncé de plusieurs partenaires philanthropiques et institutionnels, parmi lesquels le Bezos Earth Fund, le Fonds pour l’Environnement mondial, la Juniper Foundation, Margaret A. Cargill Philanthropies, la Palladium Foundation ou encore la Rob Walton Foundation. Gabon Infini s’inscrit également dans le prolongement du projet Nature Bonds de 2023, doté, selon TNC, de 163 millions de dollars et consacré aux océans.

L’impact dans les villages comme véritable test

L’annonce de 200 millions de dollars constitue une étape importante, mais elle représente un objectif de mobilisation sur dix ans et non nécessairement une enveloppe déjà intégralement disponible. La réussite du mécanisme devra donc être appréciée au regard des fonds effectivement levés, de leur rythme de décaissement et surtout de la part qui atteindra directement les projets communautaires.

Pour les populations rurales, la conservation ne prendra véritablement une dimension économique que si elle produit des emplois, des revenus et des activités durables. Après la signature de Makokou, Gabon Infini entre ainsi dans sa phase la plus déterminante : celle où les millions annoncés devront progressivement devenir des réalisations visibles dans les communautés appelées à protéger, au quotidien, le patrimoine naturel gabonais.