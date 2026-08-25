Gabon : l’aide à la maternité sollicitée par seulement 4 % des fonctionnaires

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L’arrivée d’un enfant constitue un heureux événement, mais elle s’accompagne irrémédiablement d’une lourde charge financière pour les ménages. Entre les consultations médicales obligatoires, les examens de suivi et les frais d’accouchement, le budget familial est rapidement mis à rude épreuve. Afin de soulager les agents publics, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’État (CPPF) a mis en place une aide à la maternité s’élevant à 60 000 FCFA par bénéficiaire. Pourtant, selon les données révélées par l’organisme, à peine 4 % des agents de l’État en bénéficient actuellement.

Ce chiffre particulièrement faible met en lumière un déficit d’accès majeur aux droits sociaux. À l’occasion du lancement d’une campagne de sensibilisation et d’information, la CPPF a tenu à clarifier la situation tout en fixant une règle stricte : l’octroi rétroactif de cette prestation est formellement impossible. Pour les fonctionnaires qui n’en ont pas fait la demande à temps, les allocations passées sont définitivement perdues.

Plusieurs facteurs expliquent cette faible adhésion. D’une part, le déficit criant d’information entourant ces prestations, pourtant créées il y a près d’une décennie. D’autre part, la complexité des démarches administratives requises, qui a longtemps découragé de nombreuses agentes.

A contrario, l’Allocation de rentrée scolaire (ARS), fixée à 62 500 FCFA par enfant et pour laquelle la CPPF est dotée d’ une enveloppe annuelle de près de 5 milliards de FCFA, connaît un franc succès. Cette différence s’explique sans doute par le fait que les anciens responsables de la CPPF n’avaient pas suffisamment promu l’aide à la maternité.

Garantir un droit légal et encourager le suivi sanitaire

La campagne de communication actuelle offre ainsi une opportunité de réparation cruciale afin que tous les salariés de l’État concernés puissent enfin savourer un droit légal. Même si ces allocations n’ont pas pour vocation de prendre intégralement en charge les dépenses liées à la grossesse et à celles d’un nouveau-né viable, elles apportent un soutien financier direct fort appréciable.

Au-delà de l’aspect pécuniaire, ces prestations poursuivent un objectif de santé publique essentiel : inciter et encourager le suivi sanitaire régulier de la femme enceinte ainsi que du nourrisson. Il appartient désormais aux équipes de la CPPF de réussir leur pari d’information d’ici septembre pour que chaque agent concerné fasse valoir ses droits.