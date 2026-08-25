Mouila : un jeune homme écroué pour tentative d’assassinat et de viol sur sa tante

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Une atmosphère de consternation et de choc règne dans le deuxième arrondissement de Mouila. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, une habitante du quartier Didjanu a échappé de justesse à la mort au cours de la nuit du 20 au 21 août. L’auteur présumé de cet acte d’une violence inouïe n’est autre que son propre neveu, un jeune homme de 21 ans prénommé G.M., qu’elle avait pourtant recueilli et élevé dès l’âge de 6 ans à la suite du décès de ses parents.

D’après les faits révélés dans les colonnes de L’Union, le jeune homme est rentré très tardivement d’une virée nocturne avant de s’introduire furtivement dans la chambre de sa bienfaitrice. Cette dernière dormait alors paisiblement aux côtés d’un nourrisson de 13 mois. Subitement réveillée par une gifle d’une extrême violence, la victime a été balayée et plaquée au sol par son neveu, qui s’est appuyé de tout son poids, un genou sur sa poitrine, pour la neutraliser.

L’agresseur s’est ensuite acharné sur elle en la serrant fortement au cou, lui provoquant une hémorragie, tout en essayant de la déshabiller pour la violer. Se débattant héroïquement pour préserver sa vie et celle du bébé, la victime s’est grièvement blessée aux mains. Elle est néanmoins parvenue à désarmer l’assaillant, armé d’un couteau, avant de réussir à s’enfuir pour alerter la compassion du voisinage.

Fuite, hospitalisation et lourdes poursuites judiciaires

Profitablement à la panique et à la confusion générale, le suspect s’est emparé du sac à main de sa tante contenant la somme de 385 000 francs CFA avant de prendre la clé des champs. Prise en charge en urgence et conduite à l’hôpital de la ville, la victime a dû subir une intervention délicate nécessitant la pose de 18 points de suture.

La cavale du jeune homme aura été de courte durée. Alertés dès le lendemain des faits, les éléments de la gendarmerie de Mouila-centre ont rapidement interpellé le suspect le vendredi suivant. Déféré le jour même devant le procureur de la République, le mis en cause a été écroué à la maison d’arrêt de Mouila. Il devra désormais répondre de charges particulièrement lourdes : coups et blessures volontaires, tentative de viol, tentative d’assassinat et vol.