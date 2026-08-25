Ogooué-Ivindo : 144 engins neufs bientôt déployés pour le bitumage du tronçon Makokou–Mékambo–Ekata

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Dans le cadre du projet d’aménagement et de bitumage de la route Makokou–Mékambo–Ekata, le ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, a présidé à Libreville la cérémonie officielle de réception des équipements du groupement d’entreprises Maripom/Bsk Stallion Gabon. Cet axe stratégique de 260 kilomètres, situé dans le nord-est du Gabon, s’apprête ainsi à entrer dans une phase d’exécution soutenue.

Au cours de cette présentation, ce sont au total 144 équipements neufs qui ont été dévoilés par le consortium chargé des travaux. Le parc comprend notamment 42 véhicules pick-up, 32 camions, 12 compacteurs, 9 niveleuses, ainsi que 6 bulldozers, 6 porte-chars, 6 camions-citernes et 4 pelles hydrauliques. L’ensemble de cette logistique sera rapidement acheminé vers la province de l’Ogooué-Ivindo afin d’assurer le démarrage effectif des opérations sur le terrain et d’intensifier le rythme du chantier.

Mise sous pression et cap sur les zones critiques

Cette livraison massive répond directement aux exigences des autorités ministérielles. Lors d’une récente inspection sur le site, le membre du gouvernement avait fermement rappelé au groupement l’urgence de rattraper le retard de neuf mois accumulé depuis le lancement théorique du projet.

Réaffirmant que l’attente des populations locales demeurait une priorité absolue, Edgard Moukoumbi a annoncé une nouvelle visite de contrôle à Makokou en fin de semaine pour constater l’arrivée effective du matériel. L’accent sera mis en priorité sur le tronçon Mékambo–Ekata–Frontière Congo, particulièrement dégradé.

Un levier économique majeur pour la région

Au-delà du simple désenclavement routier, ce chantier revêt une importance capitale pour le développement territorial de la région nord-est. Le responsable du département des Travaux publics a souligné que cette infrastructure ne se résumait pas à l’alignement de 260 kilomètres d’asphalte, mais portait une ambition de transformation socio-économique profonde. La concrétisation de ce projet devrait ainsi générer près de 2 000 emplois directs au profit des populations locales.