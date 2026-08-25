Gabon : dix magistrats, en majorité des femmes, traduits devant le Conseil de discipline

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L’ambiance promettait d’être lourde ce mardi 25 août 2026 dans les couloirs du Conseil supérieur de la magistrature. Réunie en session disciplinaire, l’instance examinera tout au long de la journée dix dossiers sensibles impliquant des magistrats en poste à Libreville comme dans plusieurs juridictions de l’intérieur du pays. Selon les informations rapportées par La Presse judiciaire, ce rendez-vous vise à sanctionner d’éventuels manquements aux règles déontologiques et éthiques qui encadrent la profession.

Si la rigueur de la procédure reste de mise pour l’ensemble des comparutions, un constat frappant s’impose dès l’ouverture des travaux. Parmi les professionnels appelés à s’expliquer sur leurs pratiques, les femmes magistrates apparaissent cette fois très majoritaires. Inconduite, manquement au devoir de réserve ou fautes lourdes dans l’exercice de leurs fonctions : si le détail précis des griefs demeure confidentiel, l’éventail des sanctions envisageables dépendra exclusivement des conclusions formulées par le Conseil, seul habilité à trancher en vertu du statut de la magistrature.

Des figures clés de l’appareil judiciaire dans la viseur

Au-delà du nombre de cas traités, c’est surtout le profil de certains mis en cause qui retient l’attention des observateurs. Le rôle de l’audience inscrit notamment le dossier d’un ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, figure centrale de l’appareil judiciaire ces dernières années.

À ses côtés figure également une ancienne doyenne des juges d’instruction issue d’une juridiction spécialisée de la capitale. Tous deux ont été associés à des procédures à fort retentissement public, suscitant d’intenses débats au sein de l’opinion.

Un verdict très attendu par le corps judiciaire

L’issue de ces auditions s’annonce déterminante pour l’image d’une institution souvent contestée pour son manque de transparence. Alors que les débats se déroulent à huis clos conformément aux usages, La Presse judiciaire annonce qu’elle suivra pas à pas le déroulement des audiences. Des précisions détaillées sur la nature exacte des accusations, les bases légales mobilisées et la sévérité des peines prononcées seront rendues publiques dès la clôture officielle des travaux disciplinaires.