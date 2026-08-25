Gabon Infini et Filière Bois : le gouvernement affine son plan d’action stratégique

Ecouter l'article

Impulser une nouvelle dynamique aux grands projets économiques du pays tout en préservant le capital environnemental : c’est tout le sens de la double réunion stratégique présidée le lundi 24 août 2026 par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Entouré du ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogo, ainsi que des cadres clés du secteur, le coordinateur de l’action gouvernementale est passé à l’action sur deux dossiers majeurs : la concrétisation du programme « Gabon Infini » et le redressement de la filière Forêt-Bois.

Porté par une enveloppe de de 200 millions de dollars soit environ 120 milliards de FCFA déployée sur une décennie, le projet « Gabon Infini », financé conjointement par l’ONG The Nature Conservancy (TNC) et l’État gabonais, entre dans une phase décisive. Ce programme d’envergure vise à marier préservation du patrimoine naturel, soutien aux populations rurales face au conflit homme-faune et l’essor de l’écotourisme ou de l’agriculture durable.

Cependant, avant le grand saut opérationnel, un travail d’ajustement institutionnel s’imposait. Dans la foulée du comité de pilotage d’août dernier, les ministères partenaires, Planification, Économie, Agriculture, Intérieur, ont formulé des exigences claires : réclamer une meilleure souplesse dans le décaissement des fonds, garantir l’implication des communautés locales et aligner rigoureusement les projets sur le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Pour Maurice Ntossui Allogo, ces discussions permettent d’aboutir à une convention solide et partagée. L’objectif ultime ? Parvenir à la signature d’un cadre juridique et financier qui engage de façon transparente bailleurs et autorités nationales.

Filière Forêt-Bois : redonner du souffle aux opérateurs

Le second volet des échanges s’est concentré sur les urgences d’un secteur économique sous tension. En réponse aux directives du Chef de l’État émises lors du Haut Conseil pour l’Investissement (HCI), le gouvernement affine sa stratégie pour préserver l’emploi et redonner du muscle aux entreprises forestières.

Parmi les chantiers prioritaires figure l’actualisation de la mercuriale des prix du bois, particulièrement dans la Zone à régime privilégié de Nkok, afin de mieux réguler les cours et sécuriser les marges. À cela s’ajoute l’assainissement des relations financières avec les industriels, notamment à travers l’apurement des dettes croisées et le remboursement accéléré des crédits de TVA, une bouffée d’oxygène indispensable pour reconstituer leur trésorerie.

Un cap clair : alliage d’écologie et de compétitivité

À travers ce tour de vis réglementaire et économique, l’exécutif gabonais entend imposer une vision claire : maintenir l’engagement international du pays de préserver 30 % de ses écosystèmes tout en bâtissant une industrie du bois robuste et attrayante.

D’ici la semaine prochaine, une feuille de route détaillée sera soumise pour traduire ces orientations en mesures fiscales et logistiques concrètes. Comme l’a rappelé le Vice-Président du Gouvernement, il s’agit avant tout de sauver des emplois locaux, d’assurer une exploitation rationnelle des forêts et de hisser la marque « Bois du Gabon » au rang d’étendard de qualité incontournable sur les marchés mondiaux.