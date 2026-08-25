Alerte aux «Deepfakes» : l’image du Vice-Président du gouvernement détournée dans une arnaque en ligne

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Une nouvelle menace numérique cible la crédibilité des institutions et le portefeuille des citoyens. Depuis peu, une séquence vidéo à caractère frauduleux circule activement sur les réseaux sociaux. Utilisant des techniques poussées de manipulation vidéo (deepfake), les escrocs ont cloné l’apparence physique ainsi que le timbre vocal du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault. L’objectif avoué : inciter les internautes crédules à placer leurs économies dans une prétendue opportunité financière lucrative.

La vidéo truquée orchestre une fausse allocution où l’homme politique semble faire la promotion de placements miracles et de plateformes financières hautement rentables. Face à la viralité de cette publication, la mise au point est formelle : il s’agit d’une tentative d’escroquerie pure et simple.

Le Vice-Président du gouvernement n’a jamais souscrit ni accordé son patronage à de tels projets d’investissement. L’utilisation trompeuse de son image vise uniquement à abuser de la confiance du public et à monnayer une crédibilité institutionnelle.

Les réflexes de prudence indispensables

Pour contrer la propagation de cette cyberattaque et éviter toute perte financière, plusieurs consignes de sécurité strictes doivent être scrupuleusement observées par la communauté des internautes notamment ne cliquez sur aucun lien hypertexte associé à la vidéo ou à sa publication; ne pas communiquez aucune information personnelle, confidentielle ou bancaire sur les pages suspectes; signalez la vidéo ainsi que la page diffuseur directement sur la plateforme du réseau social concerné.

Une vigilance collective requise

À l’ère de l’intelligence artificielle générative, la fabrication d’infox visuelles devient un outil privilégié par les cybercriminels. Face à la sophistication croissante des deepfakes, le sens critique et le respect des consignes de sécurité élémentaires demeurent les meilleurs remparts pour déjouer ces arnaques en ligne.