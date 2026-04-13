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« Au cœur de la jungle » : le film-documentaire qui invite à la préservation de l’écosystème faunique

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 13h33min
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Instantané de la diffusion du documentaire Au coeur de la jungle © D.R.
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Le World wildlife fund (WWF) en partenariat avec l’agence française de développement (AFD),a projeté le film-documentaire «Au cœur de la jungle», le vendredi 10 avril 2026. C’est dans la salle de projection de l’institut français du Gabon que les amoureux de nature et d’environnement ont profité d’un voyage au cœur de la forêt du Bassin du Congo. Une projection tenue en présence du directeur de l’AFD au Gabon et de la coordonnatrice nationale du WWF, Nathalie Nyare Essima. 

Durant 1h10 min, le public a fait une immersion profonde dans la forêt à la rencontre de ces géants et de leur mode de vie au quotidien au contact des communautés rurales. Réalisé par Hugo Hebbe, ce film est une sensibilisation, une initiation à la préservation de ces espèces qui sont indispensables à l’évolution des forêts. Première escale dans la forêt camerounaise où les gorilles, ces proches parents de l’être humain à 2% prêt, sont apprivoisés par des pisteurs du programme d’habituation du WWF. 

Plus l’on détruit, plus ils nous détruisent … 

Suivant le trajet avec des agents du WWF Cameroun et la narration de Laetitia Casta, c’est un univers nouveau et différent de ce qui a toujours été présenté que le public a découvert. Voir la vie des yeux d’un homme mais aussi d’un animal, le gorille. Mais pas seulement eux, les éléphants de forêts ont été au cœur de cette narration. Si aujourd’hui le conflit homme-faune est au centre des discussions c’est bien à cause de ce mastodonte qui vient trouver les hommes pour se nourrir. 

Mais la raison n’est pas anodine. En effet, dans la zone du Tridom, qui comporte une partie du Cameroun, du Congo et le Nord-Ouest du Gabon, le changement climatique s’accompagne aussi de la présence humaine. Ces derniers, qui pour la modernisation détruisent des forêts entières pour des plantations agricoles, des exploitations de tous genres entre autres. À ce jour, ce sont d’ailleurs plus de 20 millions d’hectares de zone forestière qui ont disparu sous le passage des tracteurs, indique le documentaire. 

L’urgence d’agir ensemble pour mettre fin au conflit homme-faune

Et l’impact n’est pas invisible. Les communautés locales des cantons Ntang Louli, Simintang, Zolendé, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, ont exprimé les nombreuses difficultés et risques que le rapprochement des éléphants a dans les agricultures de subsistance. Pour protéger et freiner ce phénomène, des mesures sont mises en place. Parmi elles, la sensibilisation des populations et la pose de barrières électriques.

Des méthodes simples qui permettront de protéger l’écosystème faunique et les humains. Car ces animaux sont comme des jardiniers et protecteurs de la vie en forêt. Le documentaire «Au cœur de la jungle», est un rappel que la coexistence pacifique entre les humains et les animaux est possible. Et c’est un combat que le WWF accompagné d’autres organismes internationaux comme Space for Giants mènent chaque jour. Gageons que ce documentaire qui montre la vie dans la faune sous un autre angle ouvre la voie à des actions concrètes à l’avenir.

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