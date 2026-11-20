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Renforcer les capacités des infrastructures publiques et professionnels pour offrir à de nombreux citoyens de jouir d’une formation de qualité dans des conditions agréables, c’est l’objectif affiché par la Banque Africaine de développement (BAD) de concert avec le gouvernement gabonais. Ainsi dans la mise en œuvre de cet idéal, de nombreux centres de formations professionnelles, ont vu leurs bâtisses réhabilitées ou construites. Une initiative qui vise à favoriser l’inclusion sociale et dynamiser la formation des jeunes gabonais.

Alors que le projet de Renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale (RCEJPS)entre dans sa dernière phase d’exécution, les chantiers livrés font déjà leur effet auprès des bénéficiaires. En effet, avec la rénovation du Laboratoire national de santé publique (LNSP),qui compte désormais 39 salles, le traitement des examens sanguins des patients connaît des avancées majeures, incluant plusieurs types d’affections. «Avec ce projet de réfection de la boîte nationale, les conditions de travail ont été largement améliorées. La capacité aussi en matière de bureau et de laboratoire parce qu’on a plus d’espace, ce qui nous a vraiment permis de caser plus de tomates et aussi d’avoir des espaces de travail qui respectent les normes.

Qualité de la formation, gouvernance des secteurs, inclusion, et solidarité nationale

De plus, l’Institut de formation et d’action sanitaire et sociale (INFASS), n’est pas en reste dans cette dynamique de rénovation. En effet, l’établissement qui forme les futurs professionnels de la santé a vu sa capacité d’accueil croître à 26 salles de classes et des changements pratiques. Toute chose qui a changé les habitudes du corps académique. « L’appui de la BAD a amélioré considérablement nos conditions de travail. Les cours sont dispensés dans de meilleures conditions car les salles de classes sont mieux aérées et cela favorise une bonne rétention des notions chez les apprenants », a confié Mireille Mounga, enseignante à l’Infass.

Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel Nkembo © D.R.

Pour le côté, le Centre Inter Africain pour le développement de la Formation (CIADFOR) et le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel Nkembo, sont aujourd’hui à travers l’appui de la BAD, des centres plus grands et mieux renforcer en matière d’équipements. Ici ce sont 30 salles nouvellement construites, 9 salles réhabilitées pour un total 39 salles de classes. Mais le matériel n’est pas en reste. Il faut souligner que cette appui de l’institution ne se limite pas juste à la rénovation des infrastructures, mais elle intègre aussi l’installation de nouveaux appareils dont des transformateurs, des outils pédagogiques entre autres. Avec ses actions, la BAD renforce sa présence mais surtout son engagement dans la formation des jeunes gabonais.