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Dans le cadre de son accompagnement pour la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration sociale (RCEJPS), le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a présenté les avancées de l’initiative ce mardi 17 novembre 2026, lors d’un café-presse organisé au siège de l’institution. Initié par l’État gabonais, ce projet a nécessité une mobilisation de 61 685 175 000 FCFA, dont 55 513 640 910 FCFA financés par l’institution bancaire et 6 171 534 090 FCFA par la partie gabonaise.

Déployé dans huit provinces sur les neuf que compte le pays, le projet RCEJPS a pour ambition de contribuer à la réduction du chômage des jeunes et d’améliorer les conditions de vie des populations. Pour atteindre cet objectif, la BAD mise sur le renforcement de la formation technique et professionnelle, l’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat, ainsi que sur l’inclusion financière et la protection sociale des Gabonais âgés de 14 à 35 ans.

Face à ces défis, la BAD entend apporter des solutions concrètes en appuyant le renforcement des capacités d’accueil dans les établissements ainsi que les conditions d’apprentissage. Il s’agit également de diversifier l’offre de formation pour l’aligner sur les besoins du marché, de renforcer la gouvernance du secteur et d’améliorer l’inclusion sociale des jeunes.

Un état d’avancement considérable à quelques mois de l’échéance

Devant prendre fin le 31 mars 2027, selon la Banque africaine de développement, le projet connaît une progression significative avec un taux d’avancement physique global des principales activités estimé à 76,95 %. Concrètement, ce sont 532 salles de classe qui ont été réhabilitées et/ou construites, et 2 006 emplois générés par les entreprises en charge des travaux, dont 129 jeunes mis en stage dans le cadre du projet. Sur les 20 chantiers prévus, 13 ont été achevés à 100 %, 6 sont en phase de finition et 1 est en cours de construction. Parmi les établissements bénéficiaires de ces réhabilitations figurent notamment les CFPP de Makokou, de Tchibanga et de Port-Gentil, les lycées techniques Omar Bongo et Nyonda Makita de Mouila, ainsi que le Laboratoire national de santé publique.

En outre, la rencontre avec le bureau de la BAD au Gabon a permis de mettre en lumière les défis rencontrés dans l’exécution du projet. Il s’agit notamment du « décalage entre le diagnostic et la mise en œuvre du projet, des délais de traitement institutionnel entre le gouvernement et le bailleur de fonds, et du retard récurrent dans les paiements, ce qui freine l’avancement du projet », a expliqué Herménégilde Bussa-Bussambe, coordonnateur du projet.

Dans cette dernière ligne droite du projet RCEJPS, les perspectives de la banque s’articulent autour de l’achèvement des travaux stratégiques, dont le Centre de santé du Cap Estérias et les 10 bâtiments à réhabiliter au LTNOB, de l’accompagnement de jeunes porteurs de projets, ou encore de la mise en place d’un système de suivi de l’insertion des sortants des établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.