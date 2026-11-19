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Les structures qui exercent sans être en règle font désormais l’objet d’un rappel à l’ordre officiel des autorités sanitaires gabonaises. Dans un communiqué signé du Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, ministre de la santé, publié le 16 novembre 2026, ces derniers sont dans l’obligation de se conformer aux règles dans un délai de trois mois sur l’ensemble du territoire national.

Alors que les établissements de santé de types pharmaceutiques voient le jour très fréquemment au Gabon, le ministre de tutelle tire la sonnette d’alarme. En effet, le communiqué rappelle que « l’ouverture et l’exploitation de tout établissement pharmaceutique, sont subordonnées à l’obtention préalable d’un agrément technique délivré par le Ministre de la Santé ». Cette directive s’appuie notamment sur l’article 307 de la loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 portant Code de la santé et sur l’ordonnance n°001/PR/2011 du 27 janvier 2011 ratifiée par la loi n° 18/2011.

​Un délai de trois mois pour régulariser sa situation

De fait, les opérateurs dépourvus de cette autorisation sont invités à agir sans tarder pour se mettre en conformité. La communication précise qu’il est demandé aux établissements concernés « de se conformer à cette exigence réglementaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent communiqué ». Une fois cette période écoulée, l’administration annonce des mesures fermes contre les contrevenants. Ainsi, « à l’expiration de ce délai, tout établissement en situation irrégulière s’exposera aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».

À travers cette démarche, le ministère entend assainir le secteur et protéger la population. Il souligne d’ailleurs qu’il « sait compter sur le sens des responsabilités et le civisme de l’ensemble des acteurs concernés pour assurer le respect de la réglementation pharmaceutique nationale et contribuer à la protection de la santé publique ». Ce message traduit une volonté ferme d’appliquer la réglementation. Alors aux établissements concernés de s’appliquer et prendre la mesure de la communication pour espérer poursuivre leurs activités.