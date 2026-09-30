Libreville : la mairie ouvre ses portes à l’exposition «Le fleuve des civilisations»

Ecouter l'article

Dans le cadre de l’excellente amitié qui unit la Chine et le Gabon, le hall de l’Hôtel de Ville de Libreville accueillera, ce jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures, une exposition internationale consacrée aux arts visuels. Baptisée « Le fleuve des civilisations », cette initiative culturelle est portée par l’artiste pluridisciplinaire Michelle Nze, en collaboration avec l’Ambassade de Chine au Gabon et la Mairie de Libreville. Placée sous le thème « Un dialogue des civilisations pour un avenir commun », cette rencontre entend célébrer les liens entre les peuples à travers l’art et la culture.

Peintre, sculptrice et créatrice, Michelle Nze propose, à travers cette exposition, un véritable voyage au cœur des civilisations chinoise et gabonaise. Ses œuvres s’inscrivent dans une démarche de dialogue entre les cultures, en mettant en lumière leurs racines, leurs symboles et les influences qui peuvent rapprocher les peuples. Pour les organisateurs, l’art apparaît ainsi comme un langage universel capable de favoriser la compréhension mutuelle et de créer des passerelles entre des univers culturels différents. Le public pourra découvrir une approche artistique qui fait dialoguer les identités et les patrimoines.

Une première rencontre internationale autour de l’art et de la culture

Au-delà de l’exposition, « Le fleuve des civilisations » constitue une importante rencontre internationale pour le Gabon, en offrant à la capitale une nouvelle occasion de valoriser les échanges culturels avec la Chine. Le choix de l’Hôtel de Ville de Libreville comme espace d’exposition traduit également la volonté d’ouvrir davantage les lieux institutionnels aux initiatives artistiques et culturelles. Cette manifestation devrait notamment intéresser les professionnels du secteur, les artistes, mais aussi les amoureux d’art et de culture, invités à découvrir les différentes expressions proposées autour de cette thématique.

Cette initiative vient ainsi renforcer le volet culturel de la coopération entre la Chine et le Gabon, fondée sur des échanges qui dépassent le seul cadre économique et institutionnel. En accueillant cette exposition internationale, Libreville se positionne comme un espace de rencontre entre les cultures et offre une vitrine à la création artistique. À travers « Le fleuve des civilisations », les organisateurs entendent surtout faire de l’art un trait d’union entre les peuples, tout en ouvrant un espace de découverte et de partage autour des patrimoines chinois et gabonais. Rendez-vous est donc pris ce 1er octobre pour découvrir cette exposition placée sous le signe du dialogue et d’un avenir commun.