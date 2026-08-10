Journée nationale du Drapeau : le Gabon célèbre son symbole d’unité et de souveraineté

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Placée sous le thème révélateur « Un Drapeau, une Nation unie : ensemble, bâtissons le Gabon nouveau », la 17e édition de la Journée nationale du Drapeau a fait vibrer le cœur de la capitale. C’est sur l’esplanade du Palais Rénovation que se sont rassemblés les plus hauts dignitaires du pays, sous le Haut patronage du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema. Autour d’eux, membres du Gouvernement, chefs militaires, diplomates et hauts cadres de l’administration ont témoigné de l’importance cruciale de ce rendez-vous républicain.

Dès les premiers instants, la cérémonie a donné le ton, oscillant harmonieusement entre respect des coutumes et ferveur patriotique. Après le mot de bienvenue du ministre de la Culture et des Arts, un rituel ancestral mené par les représentants de la FENAPAG a invoqué la protection des ancêtres.

Moment fort de la journée : le serment d’allégeance au Vert-Jaune-Bleu, qui a réaffirmé avec force l’engagement de tous envers la patrie. L’événement s’est ensuite teinté d’émotion grâce aux démonstrations remarquées des enfants de troupe du Prytanée Militaire de Libreville, portées par les harmonies envoûtantes de la Musique et de la Chorale mixte des Forces de Défense et de Sécurité.

De la mémoire républicaine à l’ancrage territorial

Institué en 2009 en souvenir de la loi du 9 août 1960 fixant l’emblème national, ce rendez-vous s’affirme aujourd’hui comme le pilier d’une dignité retrouvée. Mais cette 17e édition marque un tournant logistique et symbolique majeur.

Pour la première fois, la ferveur a dépassé le cadre du Palais Rénovation pour rayonner simultanément dans les 15 arrondissements du Grand Libreville, ainsi que dans l’ensemble des chefs-lieux de province. Autre innovation majeure : la prestation de serment des chefs de quartiers, récemment revalorisés sous la Vᵉ République, scellant ainsi le lien entre gouvernance locale et cohésion nationale.

L’appel du Bâtisseur pour un Gabon souverain

Au-delà du strict protocole, cette célébration résonne comme un écho direct aux récents discours à la Nation du Chef de l’État. En appelant chaque citoyen à devenir l’artisan d’un Gabon prospère et solidaire, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa vision d’un Président bâtisseur. Ce 17e acte rappelle que le drapeau n’est pas un simple symbole, mais le ciment d’un avenir commun à édifier ensemble.