Gabon : vers la mise en place d’un plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle 

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Du 9 au 11 avril 2026 à Libreville, le Ministère de la Santé, en partenariat avec le Système des Nations Unies et la Fondation Ma Bannière, a réuni experts médicaux, décideurs publics et acteurs de la société civile pour élaborer un Plan d’Accélération pour la Réduction des Décès Maternels au Gabon. Cet atelier intervient dans un contexte marqué par une hausse de la mortalité maternelle et qui nécessite des réponses urgentes et adaptées susceptibles d’inverser la courbe.

« Le Gabon a fait le choix de regarder en face, sans détour ni complaisance, une réalité cruelle », a déclaré la ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo, dans son discours de clôture, soulignant l’urgence d’agir face à ce qu’elle qualifie de « tragédie sociétale ». Pendant trois jours, les participants ont analysé les causes profondes de cette situation, allant des insuffisances du système de santé aux facteurs sociaux. Les travaux ont abouti à un constat unanime, celui de « l’aggravation du taux de mortalité maternelle » qui exige « un changement de paradigme immédiat ».

Un plan structuré autour de trois piliers stratégiques

La ministre a salué la forte mobilisation des partenaires et la qualité des échanges, qui ont permis de formuler des recommandations « fortes et structurantes ». À l’issue de l’atelier, un Plan d’Urgence a été adopté, articulé autour de trois piliers et décliné en treize actions concrètes. Le premier pilier met l’accent sur l’engagement politique, avec notamment l’érection de la lutte contre la mortalité maternelle au rang d’urgence nationale de santé publique et la mobilisation de financements conséquents. Le deuxième pilier cible la protection des adolescentes et jeunes femmes, à travers l’éducation, l’accès gratuit aux services de santé reproductive et l’accompagnement des grossesses précoces. Le troisième pilier quant à lui vise le renforcement du système de santé, notamment par l’amélioration du plateau technique, la formation continue et le déploiement du personnel.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présence remarquée de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, également présidente de la Fondation Ma Bannière, dont l’engagement a été unanimement salué. « Votre soutien permanent témoigne de votre engagement en faveur de cette cause », a affirmé la ministre de la Santé. Pour le représentant de l’OMS, Xavier Crespin, la présence de l’épouse du chef de l’Etat illustre une volonté politique forte, tandis que le directeur régional de l’UNFPA, Sennen Hounton, a appelé à « donner un coup d’accélération » pour atteindre l’objectif de zéro décès maternel évitable d’ici 2030.