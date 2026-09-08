Mouila : un ado de 14 ans condamné à 11 mois de prison pour « viol » !

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Le tribunal de première instance de Mouila a tenu, jeudi 4 septembre, une session criminelle spécialement dédiée aux affaires impliquant des mineurs. Conformément aux dispositions protégeant l’intimité des parties mineures, les débats se sont déroulés à huis clos. Trois dossiers ont été appelés à l’audience.

Le premier dossier examiné concernait un adolescent âgé de 14 ans au moment des faits, poursuivi pour agression sexuelle sur une fillette de 7 ans et 6 mois. Selon les éléments du dossier, les faits incriminés remontent à octobre 2025 et se seraient déroulés à Ndendé.

Un délinquant primaire condamné au cas !

À l’issue des débats, la juridiction a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle l’a condamné à une peine de onze mois d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de 50 000 francs CFA. Il convient de relever que le condamné se trouve en détention depuis dix mois.

Compte tenu de la durée de la peine prononcée et du temps déjà purgé, il devrait recouvrer la liberté au cours du mois d’octobre prochain. Le tribunal a par ailleurs assorti sa décision d’une mesure de suivi socio-éducatif. Ainsi donc, à sa sortie, le jeune condamné sera placé sous la supervision du service provincial des Affaires sociales.

Des mineurs à ramener tant qu’il le faut !

Cette affaire illustre le traitement particulier réservé par la justice gabonaise aux mineurs, à la fois auteurs et victimes d’infractions à caractère sexuel, dans le cadre d’un dispositif procédural qui privilégie la confidentialité des débats tout en maintenant l’exigence de répression des actes commis.

La tenue d’une session criminelle exclusivement consacrée aux mineurs traduit également une volonté des juridictions provinciales de réserver un traitement judiciaire adapté à cette catégorie de justiciables. La sanction pénale s’accompagne d’emblée d’un impératif de réinsertion. Le but étant de donner une seconde chance à ces repris de justice.