Libreville : Kôba Building fête 25 ans de carrière le 19 décembre au stade de Nzeng-Ayong !

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Le pilier du rap patriote, Kôba Building, s’apprête à signer un retour sur scène monumental. Près d’un an après des retrouvailles poignantes avec sa terre natale, l’artiste donne rendez-vous à ses mélomanes le 19 décembre 2026 au mythique stade de Nzeng-Ayong pour une célébration sans précédent.

​Ce rendez-vous musical s’annonce d’ores et déjà historique. Vingt-cinq ans de carrière, quatre albums majeurs, cinq mixtapes références et une pléiade de hits qui ont marqué au fer rouge le hip-hop gabonais. L’artiste consacre le lien indéfectible entre l’interprète et sa communauté de fans, un soutien populaire demeuré intact malgré les épreuves. En investissant l’une des plus grandes enceintes de la capitale, la figure proue du rap gabonais entend remercier un public loyal qui l’a porté durant plus de deux décennies d’activité artistique continue.

Une nouvelle page tournée sur la renaissance du King

Cette communion scénique prend une résonance toute particulière au regard de l’histoire récente du rappeur. Revenu d’un long exil de onze années le 19 octobre 2025, le rappeur franchit ici une étape cruciale de son grand retour au pays. Loin de s’inscrire comme un simple concert, cette date est pensée par l’artiste comme une véritable affirmation de sa renaissance créative et personnelle. « Soyez les témoins de ma renaissance », clôt-il dans sa publication Facebook.

Pour les mélomanes d’hier et d’aujourd’hui, ce rendez-vous sera le lieu de revisiter la discographie du rappeur. Celle-ci devrait être d’une richesse exceptionnelle, où chaque morceau résonne comme un pan du patrimoine culturel local. Entre nostalgie des premiers succès et énergie des compositions récentes, la soirée promet de retracer le parcours d’un créateur résilient qui n’a jamais rompu le fil avec ses racines. Le stade de Nzeng-Ayong s’apprête ainsi à vibrer au rythme d’une prestation mémorable. Plus qu’un spectacle, cet événement se veut le témoin vivant d’une reconquête réussie, où la légende du rap national réécrira son histoire face à un public conquis.