UNESCO : plus de 77% des personnes analphabètes vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud 

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Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, le droit fondamental à l’instruction demeure hors de portée pour une part considérable de la population mondiale. Selon les derniers chiffres publiés par l’Organisation des Nations unies pour la science et l’éducation, plus de 77% des personnes analphabètes se retrouvent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

C’est une donnée alarmante et qui interpelle les gouvernements de ces zones pour une action renforcée en faveur de l’alphabétisation. Alors que le nombre de personnes analphabètes s’élèvent à 739 millions dans le monde, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du sud semblent être les nids de croissance. En effet, chacune d’elles contenant respectivement 225 millions et 347 millions de jeunes et d’adultes dépourvus de compétences en lecture et en écriture. A l’échelle globale, quatres élèves sur dix n’atteignent pas le niveau minimal de compétences en lecture au sortir du cycle primaire.

Des actions ciblées, un enjeu numérique pour inverser la courbe

De surcroît, 273 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, une situation dramatique qui souligne l’urgence de renforcer les apprentissages fondamentaux et de garantir un accès universel aux salles de classe. ​Face à cette crise, l’UNESCO intensifie son soutien auprès des gouvernements. L’organisation onusienne intervient pour consolider les stratégies nationales, perfectionner la collecte de données et former les éducateurs. Entre 2024 et 2025, ces programmes d’alphabétisation ont bénéficié à plus de 460 000 apprenants à travers 43 pays, permettant à 22 d’entre eux de moderniser leurs politiques éducatives.

Dans un monde en mutation rapide, l’institution s’attaque aussi à la fracture numérique. Elle accompagne les États dans le développement des compétences technologiques de base et de l’éducation aux médias. Pour les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, qui sont bien souvent touchés par les crises et la pauvreté, la mobilisation est importante. Elle appelle chaque partie à œuvrer en faveur de l’alphabétisation. L’objectif est d’assurer un accès équitable aux outils modernes afin d’éviter que les populations déjà marginalisées ne soient exclues de la transition numérique.