OIF : adoption de la biennale sur le multilinguisme par les Nations Unies 

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L’Assemblée générale des Nations Unies a franchi une étape décisive pour la parité linguistique au sein du diplomatique mondial. Le 4 septembre 2026, l’organisation internationale a adopté par consensus sa nouvelle résolution biennale sur le multilinguisme. Co-facilité par Andorre et la République dominicaine, ce texte marque l’aboutissement de plusieurs semaines de négociations diplomatiques intenses, menées dans un contexte institutionnel complexe marqué par la réforme « ONU80 » et une crise de liquidités sans précédent.

Afin d’adapter le cadre normatif aux contraintes budgétaires actuelles, les diplomates ont opéré un recentrage inédit. La nouvelle résolution a été réduite de plus de 55 %, passant de 92 à 41 paragraphes. Cette restructuration vise à éliminer les redondances tout en réaffirmant les exigences fondamentales quant à l’égalité stricte des six langues officielles de l’ONU et à la qualité des services d’interprétation et de traduction.

Une vigilance francophone face aux défis budgétaires et technologiques

Cette cure d’amincissement textuelle répond avant tout à une nécessité de maîtrise financière sans impact sur le programme principal. Toutefois, la résolution exprime une vive préoccupation face aux récentes réductions de dépenses susceptibles d’affecter la couverture multilingue des travaux onusiens. Pour pallier ces tensions, le texte encourage une intégration encadrée des technologies émergentes. L’usage de l’intelligence artificielle et de la traduction automatique est désormais formalisé, à condition d’être soumis à une supervision humaine rigoureuse garantissant la qualité de la communication.

Tout au long des consultations, les États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sont restés fortement mobilisés. Soutenues par la représentation permanente de l’OIF à New York, les délégations francophones ont coordonné leurs positions lors de concertations régulières. Cette alliance a permis de préserver l’équilibre linguistique et de protéger les acquis institutionnels du français. Couronnée par le co-parrainage de 103 États, cette adoption consacre la promesse d’un multilatéralisme équitable, garantissant la pleine participation des nations francophones au dialogue global et le respect de la diversité culturelle.