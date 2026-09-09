Gabon : 120 000 faux bénéficiaires identifiés dans le fichier GEF de la CNAMGS

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À l’issue d’une vaste série de 329 rapports d’audit menés au sein de diverses administrations gabonaise, la Cour des comptes a dressé un bilan sans concession de la gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Selon des informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), la juridiction pointe des défaillances majeures touchant à la fois le Fonds des Gabonais économiquement faibles (GEF) et le système d’évacuations sanitaires.

Le constat est saisissant au niveau du fichier du Fonds des GEF. Sur un bassin d’un million d’individus répertoriés, dont environ 900 000 bénéficient d’une prise en charge effective, l’enquête révèle une fraude massive. Les auditeurs ont débusqué près de 120 000 inscriptions indues. Sans détour, le premier président de la Cour des comptes, Alex Euv Moutsiangou, a dénoncé la présence de « faux Gabonais économiquement faibles » dans le système. Face à ce gaspillage de ressources publiques, l’institution exige un assainissement immédiat des listes afin de réorienter les budgets vers les ménages qui en ont réellement besoin.

Au-delà des fraudes directes, la structure même du financement pose question. Alimenté par des taxes sur la téléphonie mobile et les transferts d’argent, le flux financier transite actuellement par le Trésor public avant d’atteindre la CNAMGS. Un rouage complexe que la Cour souhaite réformer pour garantir un approvisionnement plus direct et efficace.

Évacuations sanitaires : le « trou noir » des dépenses à l’étranger

L’autre volet critique concerne la prise en charge médicale hors des frontières. Sur ce terrain, le manque de traçabilité des fonds frôle l’aveuglement institutionnel. « La CNAMGS, en réalité, ne sait pas ce qu’elle paye », a tranché Alex Euv Moutsiangou. De nombreux prestataires de santé étrangers émettent des factures floues, rendant impossible la vérification des actes médicaux réellement dispensés aux patients évacués.

Cette opacité a généré un gouffre financier : une accumulation de dettes impayées se chiffrant en milliards de francs CFA, que les auditeurs n’hésitent plus à qualifier de véritable « trou noir ».

Vers une refonte complète du système

Ces conclusions, formulées dans les rapports définitifs au terme d’une procédure contradictoire, s’accompagnent de propositions de réformes concrètes. Pour colmater ces fuites budgétaires, la Cour des comptes préconise une restructuration globale du dispositif d’évacuation.

La mesure phare consisterait à autoriser la CNAMGS à négocier et signer directement des conventions avec les hôpitaux partenaires à l’étranger, éliminant ainsi les intermédiaires pour garantir un suivi rigoureux de chaque franc engagé.