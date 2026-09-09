Koula-Moutou : un trentenaire arrêté pour viol sur une élève de 2e année primaire !

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L’antenne provinciale de la Police judiciaire de l’Ogooué-Lolo a mis la main, le 3 septembre 2026, sur un individu répondant au nom de Joël M., de nationalité gabonaise et sans emploi, soupçonné d’avoir commis des actes de viol sur la personne d’une fillette de 12 ans, scolarisée en classe de 2e année à l’école publique de Mandji-Château.

L’ouverture de l’enquête fait suite à une plainte déposée par Mélanie M., tante de la mineure, identifiée sous les initiales R.C.M.N. afin de préserver son anonymat. Dès réception de la plainte, les officiers de police judiciaire ont diligenté les investigations qui ont conduit à l’interpellation du suspect, aussitôt placé en garde à vue et soumis à une audition.

Un subterfuge démasqué par la vigilance !

Au cours de son audition, le mis en cause aurait, selon les éléments recueillis auprès des enquêteurs, reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Au terme de la procédure d’enquête préliminaire, il a été déféré devant l’autorité judiciaire compétente et inculpé pour présomption de viol sur mineure de moins de 15 ans, sur le fondement de l’article 256 du Code pénal.

Un mandat de dépôt a été délivré à son encontre, et il a été écroué à la prison centrale de Koula-Moutou, où il demeure en détention provisoire dans l’attente de la suite à donner à la procédure. En droit Gabonais, ce crime expose son auteur à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, assortie d’une amende pouvant atteindre 50 millions de FCFA.

Face à la multiplication de ce type de drames, les autorités administratives et judiciaires locales ont réitéré un appel à la vigilance collective. Les parents et les responsables d’établissements scolaires sont invités à redoubler d’attention et à signaler sans délai tout comportement suspect aux services compétents, dans le but de renforcer la protection des mineurs face aux prédateurs sexuels.