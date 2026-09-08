Libreville : Violent accident sur l’axe Jardins de Jade-Aéroport

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Un accident de la circulation impliquant un véhicule particulier et un camion-citerne s’est produit ce mardi 8 septembre 2026 sur l’axe Jardins de Jade–Aéroport de Libreville. Selon une alerte diffusée par la Préfecture de police de Libreville, le choc a occasionné d’importants dégâts matériels et provoque un ralentissement de la circulation. Les automobilistes qui n’ont pas encore emprunté cet itinéraire sont invités à privilégier la voie de contournement de l’aéroport.

L’accident intervient sur l’un des axes particulièrement fréquentés de la capitale, notamment par les usagers se rendant à l’aéroport international Léon-Mba ou en provenance de celui-ci. À ce stade, la communication officielle ne fait état d’aucun bilan humain et ne fournit pas davantage de précisions sur les circonstances de la collision. La nature du véhicule lourd impliqué conduit néanmoins les forces de sécurité à sécuriser la zone pendant les opérations destinées à rétablir progressivement la circulation.

D’importants dégâts matériels signalés

Selon la Préfecture de police, l’accident implique « un véhicule particulier et un camion-citerne appartenant à une entreprise de la place ». Les premières informations disponibles font état « d’importants dégâts matériels », sans précision supplémentaire sur l’état des deux véhicules ni sur leur chargement éventuel.

En l’absence d’éléments officiels complémentaires, aucune hypothèse ne peut pour l’heure être avancée concernant les causes du choc. Vitesse, manœuvre, défaillance mécanique ou autre circonstance devront, le cas échéant, être déterminées par les constatations effectuées sur place. La priorité immédiate demeure la sécurisation de cet axe et la prévention d’un nouvel accident.

La police déployée pour fluidifier le trafic

Les éléments du Commissariat de police de l’Aéroport de Libreville ont été déployés sur les lieux. Leur mission consiste à « sécuriser la zone, réguler la circulation et permettre le rétablissement progressif de la fluidité du trafic », précise la Préfecture de police.

La présence des véhicules accidentés entraîne en effet un ralentissement sur l’axe Jardins de Jade–Aéroport. Les conducteurs déjà engagés dans la zone sont appelés à respecter strictement les instructions des policiers chargés de la régulation et à éviter toute manœuvre susceptible d’aggraver les difficultés de circulation.

La voie de contournement recommandée aux automobilistes

Pour les usagers qui n’ont pas encore rejoint cet axe, les autorités recommandent de modifier temporairement leur itinéraire. « Les usagers n’ayant pas encore emprunté cet axe sont invités, dans la mesure du possible, à privilégier la voie de contournement de l’aéroport afin d’éviter la zone impactée », indique l’alerte.

Cette recommandation revêt une importance particulière pour les voyageurs devant rejoindre l’aéroport, le ralentissement pouvant rallonger leur temps de trajet. En attendant le dégagement complet de la chaussée, la prudence et l’anticipation des déplacements restent donc recommandées sur ce secteur de Libreville.