Moanda : un homme de 25 ans écroué pour le viol présumé d’une fillette de 3 ans

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L’effroi s’est emparé du quartier Rio, à Moanda. En milieu d’après-midi, Ralifa Koumba pousse la porte du domicile familial et tombe sur une scène insoutenable : R.C.M., un jeune homme de 25 ans, est surpris la main posée sur les parties intimes de sa fille âgée de seulement trois ans. Réagissant immédiatement, la mère transporte en urgence la fillette vers l’hôpital départemental de Moanda. Sur place, les examens médicaux confirment le pire : le médecin diagnostique une défloration de l’hymen, constatation médicale attestant de la réalité des violences sexuelles subies par le jeune enfant.

Déterminée à obtenir justice, la mère saisit la brigade de gendarmerie dès le lendemain pour déposer une plainte formelle. Les investigations rondement menées par les forces de l’ordre permettent l’interpellation rapide du suspect. Placé en garde à vue, R.C.M. ne tarde pas à passer aux aveux devant les enquêteurs, reconnaissant avoir lâchement profité du moment où la mère s’était absentée pour commettre son forfait. Comme le rapporte Gabonactu, cette affaire suscite une immense indignation au sein de la communauté locale.

Un récidiviste de retour derrière les barreaux

Déféré au tribunal de première instance de Franceville, le mis en cause a été auditionné par le juge d’instruction qui a ordonné son placement immédiat sous mandat de dépôt. Le jeune homme dort désormais à la prison centrale de Yené depuis deux jours dans l’attente de son procès.

Ce drame prend une tournure d’autant plus révoltante que R.C.M. n’en est pas à son premier démêlé judiciaire : le prévenu avait déjà fait l’objet d’une condamnation par cette même juridiction en 2024. C’est donc en état de récidive qu’il devra répondre de ces actes odieux face à la justice.