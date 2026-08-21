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Indépendance 2026 : Ceca-Gadis célèbre les 66ans du pays sous le sceau de la restructuration

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 août 2026 à 11h10min
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A droite Isabelle Essongue, Administratrice Directrice générale de Ceca-Gadis © D.R.
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​À l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon ce 17 août 2026, le groupe Ceca-Gadis s’est joint au concert national avec un message empreint de lucidité et de gravité. Réunis dans une ambiance chaleureuse et festive, la Direction de ce géant du commerce de distribution a tenu à lier l’histoire du pays aux défis rencontrés par la structure. Une allocution qui a permis de rassurer les différents collaborateurs et restaurer la confiance dans l’équipe du groupe Ceca-Gadis. 

Face aux mutations rapides du secteur, la direction générale a posé un diagnostic sans concession sur la situation actuelle. « Il ne vous a pas échappé que notre entreprise traverse une période de turbulence. Nous faisons face à un environnement économique exigeant, à un marché où la concurrence, diverse et variée, appelle plus d’agilité de notre part », a déclaré Isabelle Essongue, Administratrice Directrice générale de Ceca-Gadis. En réponse, l’entité a engagé un vaste plan de transformation visant à repenser en profondeur l’organisation de l’entreprise.

Nouvelle structuration, nouvelle réorganisation, Ceca-Gadis sur un nouveau départ

Loin de céder au découragement, cette phase de réorganisation se veut un levier pour une meilleure préparation de l’avenir de la structure. Consciente des inquiétudes suscitées par ces changements, Isabelle Essongue a rappelé que la principale force de Ceca-Gadis repose sur son équipe. « Dans cette période, notre plus grande force demeure notre capital humain. Ce sont vos compétences, votre engagement, votre sens du service, votre discipline et votre capacité d’adaptation qui feront la différence », a souligné l’ADG de Ceca-Gadis. 

​Affichant une foi inébranlable dans la capacité du groupe à se réinventer comme il l’a déjà fait par le passé, l’allocution s’est conclue sur une note d’espoir et de détermination collective. À l’instar de la nation gabonaise en reconstruction, l’entreprise entend surmonter cette épreuve grâce à la rigueur, l’agilité et la solidarité de tous ses salariés. En unissant leurs efforts, les acteurs de Ceca-Gadis ambitionnent d’ouvrir une nouvelle ère plus solide, performante et durable.  

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 août 2026 à 11h10min
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