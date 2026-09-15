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Gabon : la CNNII place la sécurisation des recettes au cœur de son redressement

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 septembre 2026 à 14h37min
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La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) a réuni, vendredi 11 septembre 2026 à Libreville, un Comité de direction (CODIR) élargi consacré à l’évaluation de ses performances et à la poursuite de son redressement. Autour du directeur général Alexis Mpiga, les responsables de l’entreprise ont arrêté trois priorités : le respect des procédures, le renforcement du contrôle et l’obligation de résultats, avec un objectif clairement affiché : mieux sécuriser les recettes de la compagnie.


Réuni à l’hôtel Boulevard, ce CODIR élargi a associé les directeurs régionaux de Port-Gentil et Lambaréné, les responsables des différentes directions et départements ainsi que les chefs de services. Les activités enregistrées en juillet et août ont été passées en revue, avec une attention portée aux performances obtenues, aux difficultés rencontrées sur le terrain et aux mesures correctives à engager. Pour une entreprise appelée à consolider durablement son exploitation, l’exercice vise surtout à transformer les orientations managériales en résultats mesurables.


Procédure, contrôle et résultats comme nouvelle ligne de conduite


À l’issue des présentations, la direction générale a retenu trois axes structurants : « la procédure, le contrôle et les résultats ». La CNNII entend ainsi renforcer la discipline interne en faisant notamment correspondre chaque décision à un responsable clairement identifié et à une échéance d’exécution. Cette méthode doit permettre d’améliorer le suivi des décisions prises par la hiérarchie et d’identifier plus rapidement les éventuels dysfonctionnements. Au-delà de la tenue régulière des réunions de direction, l’enjeu résidera donc dans la capacité de l’entreprise à mesurer l’exécution effective des engagements arrêtés et leurs conséquences sur ses performances opérationnelles et financières.

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« Notre mission est de sécuriser nos recettes »


La question financière apparaît justement comme l’une des principales priorités assignées aux équipes. « Notre mission est de sécuriser nos recettes », a insisté Alexis Mpiga. Une formule qui place la mobilisation des ressources générées par l’activité de la CNNII au centre de la stratégie de redressement conduite par la direction générale.
Pour la compagnie, cette sécurisation suppose notamment une meilleure maîtrise des procédures internes et un contrôle renforcé de ses opérations. Elle constitue également un enjeu de pérennité pour un opérateur dont l’activité participe à la mobilité des personnes et des marchandises par voie maritime et fluviale.

Le redressement attendu désormais sur les résultats


La CNNII affiche ainsi sa volonté de poursuivre sa transformation autour d’une gouvernance davantage orientée vers la responsabilité et l’évaluation. Le principe consistant à associer chaque décision à un responsable et à une échéance pourrait notamment permettre de renforcer la redevabilité interne et de réduire l’écart entre les orientations arrêtées et leur mise en œuvre.
Reste désormais à traduire cette méthode dans les indicateurs de l’entreprise. Évolution des recettes, maîtrise des charges, régularité des dessertes, disponibilité des équipements ou encore qualité du service constitueront autant de paramètres permettant d’apprécier concrètement la dynamique annoncée. Pour la CNNII, le prochain bilan devra ainsi permettre de mesurer si le triptyque « procédure, contrôle et résultats » s’est effectivement traduit dans les comptes et dans la qualité du service rendu aux usagers.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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