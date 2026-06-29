Méga Marché : la CEAG mise sur la proximité pour reprendre la bataille contre la vie chère

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À travers la troisième édition de son Méga Marché organisée à Owendo, la Centrale d’achat du Gabon (CEAG) confirme sa volonté de faire de la proximité un levier de lutte contre la vie chère. En rapprochant les produits de première nécessité des grands bassins de consommation, l’établissement public entend réduire les coûts de distribution, soutenir le pouvoir d’achat des ménages et renforcer son déploiement sur l’ensemble du territoire national.

La Centrale d’achat du Gabon (CEAG) poursuit sa montée en puissance. Après Angondjé, Nzeng-Ayong, Minvoul et Port-Gentil, l’établissement public a organisé, les 27 et 28 juin derniers, la troisième édition de son Méga Marché sur l’esplanade de la gare Setrag d’Owendo. Une opération qui s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la vie chère et qui traduit l’ambition de rapprocher durablement les produits essentiels des populations.

La forte affluence observée durant ces deux journées illustre l’intérêt croissant des consommateurs pour cette initiative. Des centaines de ménages sont venus s’approvisionner en denrées alimentaires, produits frais, boissons, articles ménagers et autres produits de première nécessité proposés à des conditions plus accessibles. Un succès qui conforte la CEAG dans sa volonté d’étendre progressivement ce dispositif à l’ensemble du pays.

Un nouvel outil de régulation du pouvoir d’achat

Au-delà de l’aspect commercial, le Méga Marché s’impose progressivement comme un véritable instrument de politique économique. L’objectif affiché est clair : réduire les intermédiaires entre producteurs, fournisseurs et consommateurs afin de limiter les surcoûts qui pèsent sur les prix finaux.

« Le Méga Marché n’est pas une simple opération commerciale. Il constitue un instrument de politique économique », rappellent les responsables de la CEAG. À travers cette approche, l’établissement entend lutter contre la vie chère, soutenir le pouvoir d’achat des ménages, réduire les circuits spéculatifs et favoriser une concurrence plus saine sur le marché national.

Owendo, une étape stratégique dans le déploiement national

Le choix de la commune d’Owendo ne relève pas du hasard. Véritable bassin de consommation du Grand Libreville, la ville constitue un carrefour logistique où convergent quotidiennement des milliers de consommateurs. Installer le Méga Marché sur l’esplanade de la gare Setrag répond ainsi à une logique d’accessibilité et de proximité.

Cette stratégie traduit également la volonté des pouvoirs publics de territorialiser davantage leurs actions en faveur des populations. En rapprochant directement les produits essentiels des principaux centres de consommation, la CEAG cherche à améliorer l’accès aux biens de première nécessité tout en limitant les coûts liés aux circuits traditionnels de distribution.

Une stratégie appelée à s’étendre à tout le pays

Portée par la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, d’améliorer durablement les conditions de vie des Gabonais, la Centrale d’achat entend désormais inscrire cette opération dans la durée. Après Owendo, Franceville figure déjà parmi les prochaines étapes annoncées, confirmant la volonté d’étendre progressivement le dispositif à l’ensemble du territoire national.

À mesure que le réseau se développe, la CEAG ambitionne de devenir un acteur central de la régulation du marché des produits de grande consommation. Plus qu’une succession de foires commerciales, le Méga Marché apparaît désormais comme l’un des instruments mobilisés par les pouvoirs publics pour agir concrètement sur le coût de la vie, soutenir le pouvoir d’achat et renforcer la proximité entre les politiques publiques et les citoyens.