Coopération : une zone de libre-échange bientôt opérationnelle entre le Gabon et les Émirats Arabes Unis

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Réuni ce 25 juin 2026, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de partenariat économique global conclu entre les deux pays. Héritage direct de la visite d’État du président de la République à Abu Dhabi en février dernier, ce texte traduit la volonté des autorités gabonaises d’accélérer l’ouverture de l’économie nationale vers de nouveaux partenaires stratégiques. Au-delà de son caractère diplomatique, l’accord se veut un véritable levier de transformation économique, dans un contexte où le Gabon multiplie les initiatives pour diversifier ses sources de croissance.

Fruit de plusieurs mois de concertation, le partenariat repose sur une ambition, celle de supprimer progressivement les barrières qui freinent les échanges commerciaux et créer un environnement favorable aux investissements. Les deux États entendent ainsi bâtir une zone de libre-échange capable de fluidifier la circulation des biens et des services, tout en renforçant la coopération dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment les technologies, la logistique, l’industrie et les services.

Offrir des débouchés aux entreprises locales

Le dispositif prévoit également une modernisation des relations commerciales grâce à des procédures douanières simplifiées et harmonisées. L’objectif est de réduire les délais, sécuriser les opérations et offrir davantage de visibilité aux investisseurs. Les petites et moyennes entreprises, souvent confrontées à des difficultés d’accès aux marchés internationaux, devraient bénéficier de ce nouveau cadre destiné à favoriser leur compétitivité et leur expansion au-delà des frontières nationales.

Pour Libreville, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire du Gabon une plateforme économique attractive en Afrique centrale, en s’appuyant sur des partenariats internationaux solides. En consolidant leurs relations économiques, le Gabon et les Émirats arabes unis affichent leur ambition de construire une coopération durable, créatrice d’emplois, de valeur ajoutée et d’opportunités pour leurs secteurs privés respectifs.