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Mbigou : la télémédecine effective dans la localité 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 10h03min
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Télémédecine à Mbigou © D.R.
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Enfin, la ville de Mbigou, dans la province de la Ngounié, vient de franchir une étape importante dans la modernisation de son système de santé. Dans un article publié par Gabonactu ce 14 avril 2026, il ressort que la télé-échographie pour le suivi des femmes enceintes est désormais effective, marquant une avancée significative pour cette localité enclavée.

Alors qu’un important atelier s’est tenu récemment à Libreville sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, Mbigou dans la province de la Ngounié expérimente la télémédecine. Celle-ci est mise en œuvre dans le cadre du Système d’information de santé, dénommé eGabon-SIS. Lancé officiellement en février  2024 par les autorités gabonaises avec l’appui de partenaires techniques et financiers, ce projet vise à digitaliser le système sanitaire afin d’améliorer la prise en charge des patients, tout en facilitant la dématérialisation des données médicales et des feuilles de soins.

Une innovation au service des zones enclavées

Selon le coordonnateur et chef de mission, Jean Donatien Tsokati, la télémédecine présente de nombreux avantages, notamment celui de rapprocher l’expertise médicale des populations vivant dans des zones reculées, comme c’est le cas à Mbigou. « Ce dispositif permettra à un gynécologue de suivre la grossesse d’une femme à distance sans que celle-ci ait besoin de se déplacer vers les chefs-lieux de province ou Libreville », a-t-il souligné. Concrètement, le dispositif mis à la disposition du personnel de santé comprend une tablette, un ordinateur, deux sondes ainsi qu’une imprimante.

Ces équipements permettent d’effectuer des diagnostics précis et de collecter des données fiables, ensuite transmises à un spécialiste, comme le précise Gabonactu. Cette avancée est perçue comme une véritable révolution par les professionnels de santé, à l’instar d’une sage-femme, point focal du projet dans la Ngounié. Elle constitue également un soulagement pour les femmes enceintes, qui n’auront désormais plus à parcourir de longues distances pour bénéficier d’un suivi spécialisé.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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