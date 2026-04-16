Gabon : Code de la nationalité et ordonnances sur le numérique, des réformes menacées de caducité ?

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Adoptées par ordonnances fin février 2026, les réformes relatives au Code de la nationalité et au cadre numérique suscitent désormais un débat juridique sur leur validité. Entre respect formel de la procédure et incertitudes liées au calendrier de publication et à la ratification parlementaire, ces textes pourraient voir leur portée fragilisée.

Le paysage juridique gabonais a connu un tournant notable avec la publication au Journal officiel de plusieurs ordonnances majeures, notamment l’ordonnance n°0004/PR/2026 portant nouveau Code de la nationalité, ainsi que les ordonnances n°0011, 0012 et 0013/PR/2026 relatives à la réforme du cadre numérique.

Sur le plan formel, la procédure semble, à première vue, conforme. Signées le 26 février 2026, ces ordonnances s’appuient sur l’article 99 de la Constitution ainsi que sur la loi d’habilitation n°042/2025 du 18 décembre 2025, qui autorise le président de la République à légiférer par voie d’ordonnance durant l’intersession parlementaire. À ce stade, l’exécutif s’inscrit dans le cadre légal prévu par les institutions.

Le paradoxe du calendrier de publication

C’est toutefois au niveau du calendrier que surgissent les premières interrogations. En droit, une ordonnance ne produit pleinement ses effets qu’à compter de sa publication au Journal officiel, condition essentielle de son opposabilité erga omnes.

Or, si le Code de la nationalité a été publié le 25 mars 2026, les ordonnances relatives au numérique n’ont été rendues publiques qu’entre le 8 et le 15 avril 2026. Une temporalité qui interpelle, dans la mesure où le Parlement avait déjà repris ses travaux en session ordinaire dès le 2 mars 2026. Dès lors, une question centrale se pose : peut-on considérer comme pleinement intégrées à l’ordre juridique des ordonnances dont l’entrée en vigueur effective intervient après la fin de la période d’habilitation ?

Des textes juridiquement fragiles sans ratification

Au-delà de cette problématique temporelle, se pose la question de la valeur juridique de ces ordonnances. Conformément à la tradition constitutionnelle, une ordonnance non ratifiée par le Parlement conserve une valeur réglementaire. Elle demeure ainsi susceptible de recours devant les juridictions administratives.

Pour acquérir une valeur législative pleine et entière, ces textes doivent impérativement faire l’objet d’un projet de loi de ratification soumis au Parlement durant la session en cours.

Vers une incertitude juridique persistante ?

À ce jour, aucune initiative législative claire n’a été engagée en ce sens, laissant planer un doute sur la stabilité de ces réformes pourtant structurantes. En l’absence de ratification, le risque de caducité ou de contestation contentieuse ne peut être écarté.

Pour les praticiens du droit comme pour les citoyens, l’enjeu est majeur : sécuriser juridiquement des textes qui touchent à des domaines aussi sensibles que la nationalité et le numérique. Plus que jamais, un signal du Parlement est attendu pour consolider cet édifice juridique et lever les incertitudes qui entourent ces réformes.