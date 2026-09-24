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Maroc-Gabon : pas de conférence de presse d’avant match !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 24 septembre 2026 à 15h06min
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Une vue de la salle media du stade de Rabat © D.R.
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Coup de théâtre à la veille de la double confrontation qui ouvre les éliminatoires de la CAN 2027. La traditionnelle conférence de presse d’avant-match, initialement programmée ce jeudi 24 septembre 2026, a été purement et simplement rayée du programme. Aucune explication officielle n’a filtré du côté de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ni de son homologue gabonaise pour justifier ce revirement de dernière minute.

Dans le landerneau du football, ce rendez-vous protocolaire n’a rien d’anodin. La conférence de presse constitue habituellement le sas de décompression avant l’effervescence du terrain. C’est d’ailleurs à cette occasion que les sélectionneurs y dévoilent leur état d’esprit, éludent ou confirment certaines options tactiques. Pour la presse, c’est l’instant clé pour glaner les derniers indices sur le 11 probable, l’état du groupe et les rapports de force psychologiques entre les deux bancs. 

Un choc explosif ponctué de silence radio !

La suppression de la conférence de presse prive donc observateurs et journalistes de ce traditionnel round d’observation verbal qui précède le coup d’envoi. Conséquence immédiate est un flou inhabituel entoure la préparation des Lions de l’Atlas et des Panthères du Gabon à 24 heures du coup d’envoi, prévu ce vendredi 25 septembre à 20h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ni compositions pressenties, ni éléments de discours officiels n’auront filtré en amont.

middle ban bien plus que du sport

Une situation rare pour un match comptant pour les qualifications continentales. Seule certitude dans cette zone d’ombre, Mohamed Ouahbi et Sébastien Migné, les deux techniciens, seront bien au rendez-vous devant les micros, mais seulement au coup de sifflet final. Un format à l’aveugle donc, où les deux staffs eux-mêmes avancent sans le sas habituel de communication. Autre surprise de taille, « pas de reconnaissance du terrain ce soir sur le stade du match de demain ».

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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