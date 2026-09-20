Gabon : une Direction générale créée pour protéger les conjoints survivants et les orphelins

Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais veut renforcer le dispositif institutionnel de protection des conjoints survivants et des orphelins. Réuni en Conseil des ministres le 18 septembre 2026 à Port-Gentil, il a adopté un projet de décret portant création, attributions et organisation de la Direction générale de la Protection du Conjoint Survivant et de l’Orphelin. Cette nouvelle administration devra notamment intervenir dans l’assistance juridique et sociale, mais aussi dans les différends liés aux successions.

La création de cette Direction générale entend donner un cadre juridique et institutionnel spécifique à la politique gouvernementale en faveur de deux catégories particulièrement exposées après un décès. Le texte adopté lui attribue un champ d’intervention relativement large, allant de l’accompagnement administratif à la médiation successorale, avec pour objectif annoncé de lutter contre les discriminations et les violations de droits dont peuvent être victimes les conjoints survivants et les orphelins.

Une assistance juridique, sociale et psychosociale

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, la nouvelle Direction générale devra assurer « l’assistance juridique, administrative, sociale et psychosociale » des bénéficiaires. Elle sera également chargée de la protection et de l’encadrement des orphelins ainsi que du suivi et de l’évaluation des programmes qui leur sont destinés.

Cette approche traduit la volonté de ne pas limiter la prise en charge aux seules démarches administratives. La nouvelle structure devrait intervenir sur plusieurs dimensions des difficultés rencontrées après le décès d’un conjoint ou d’un parent. Le communiqué ne précise cependant pas encore les modalités concrètes de saisine de cette administration, son implantation territoriale, ses effectifs ou les moyens budgétaires qui lui seront affectés.

La médiation successorale au cœur des missions

Parmi les compétences attribuées à la future Direction générale figure explicitement la « médiation en matière successorale ». Cette mission est particulièrement importante puisque les litiges liés aux successions peuvent placer les conjoints survivants et les orphelins dans des situations de vulnérabilité, notamment lorsque leurs droits sont contestés ou que des conflits apparaissent autour du patrimoine laissé par le défunt.

Le gouvernement présente ainsi la création de cette administration comme un instrument destiné à renforcer la lutte contre les discriminations et les violations de droits, tout en améliorant la prise en charge des bénéficiaires sur l’ensemble du territoire national. Son efficacité dépendra désormais de son opérationnalisation : au-delà de la création administrative, l’enjeu sera de permettre aux familles concernées d’accéder effectivement et rapidement aux mécanismes d’assistance annoncés.