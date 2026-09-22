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Maroc-Gabon : Hakimi et Saibari absents face aux Panthères !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 15h45min
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De Gauche à Droite, Saibari et Hakimi © D.R.
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Le Maroc lance sa campagne de qualification pour la CAN 2027 face au Gabon, mais deux visages manqueront à l’appel, il s’agit d’Achraf Hakimi et Ismaël Saibari. Une absence due aux sanctions de la CAF en marge de la finale de la CAN 2025 contre le Sénégal. Il leur est reproché des tentatives du capitaine marocain de retirer la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy.

Ce geste antisportif qui avait aussi valu trois matches de suspension à Ismaël Saibari. Pour Hakimi, la sanction CAF tombe à deux matches, dont un avec sursis d’un an. Ce match de Rabat face aux Panthères du Gabon correspond donc au match ferme restant à purger. Saibari, lui, avait vu sa peine réduite en appel à deux matches dont un avec sursis, mais ne doit purger sa sanction que face au Gabon.

Pas d’Hakimi ni de Saibari !

C’est ce geste qui le rend disponible dès la rencontre suivante. Sur le plan sportif, le capitaine et pilier du couloir droit, Hakimi laisse un vide que Mohamed Ouahbi devra combler. D’autant qu’à cela s’ajoute une petite alerte physique, une lésion à la cuisse droite contractée avec le PSG mi-septembre. Malgré tout, les deux joueurs ont rejoint le groupe à Maâmora, histoire de rester dans le bain avant le Lesotho.

middle ban bien plus que du sport

Pour le Gabon, l’occasion est belle. Privé d’un adversaire aussi armé sur son flanc droit, le Maroc aborde ce choc d’ouverture avec une arme en moins un répit inattendu pour les Panthères. Nos félins n’auront pas à gérer la vitesse et la percussion du champion d’Europe version PSG. Reste à savoir si le vice-champion d’Afrique en titre saura transformer ce contretemps en simple formalité, ou si l’alignement remanié laissera des failles à exploiter.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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