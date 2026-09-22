A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Fin « des délestages en 2027 » selon Philippe Tonangoye

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 15h39min
2 202 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye © D.R.
Ecouter l'article

Depuis plus d’un mois, les Gabonais vivent au rythme des coupures d’électricité et peinent à s’approvisionner en eau potable. Pourtant dans une interview récente, le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, s’est montré optimiste quant à l’atteinte de son objectif qui est la fin des délestages qu’il fixé à 2027.

C’est une constante au plus haut niveau de l’État lorsqu’une situation devient critique. Et le membre du gouvernement gabonais ne déroge pas à la règle en se lançant dans un exercice d’assurance. Une stratégie en droite ligne avec l’adresse à la Nation du 16 août durant laquelle le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dit connaître l’impatience des familles, des commerçants et des entreprises.

Philippe Tonangoye, capitaine courage en 2027 contre les délestages 

Les paroles s’envolent mais les actes restent. Cette maxime populaire devra s’incruster dans le cerveau du ministre en charge de la question. Philippe Tonangoye devra donc relever ce défi qui est considérable. Remettre à niveau les infrastructures dégradées pour relancer la machine. Le ministre plaide donc pour un traitement des causes profondes, ce qui suppose des investissements massifs.

middle ban bien plus que du sport

Ce dernier avait déjà présenté plusieurs leviers ces derniers mois : la montée en puissance de la production, avec la centrale de Kinguélé Aval et 40 MW supplémentaires attendus d’ici fin 2026 et 2027, la séparation des activités eau et énergie d’ici janvier 2027 et la lutte contre les branchements frauduleux, près de 2 900 ayant été recensés. Côté eau, un partenariat avec Suez, estimé à 200 millions d’euros, doit améliorer l’accès dans le Grand Libreville. Ses actes seront scrutés !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 15h39min
2 202 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : jusqu’à 5 millions de FCFA de salaire pour les PCA, le gouvernement fixe les limites financières

22 septembre 2026 à 18h18min

Témoins de Jéhovah : transfusions sanguines, désormais un choix de conscience des fidèles

22 septembre 2026 à 18h12min

Gabon : l’ANPI et le CENAREST s’allient pour le renforcement de la recherche et l’innovation

22 septembre 2026 à 17h10min

Gabon : Oil India et Indian Oil doivent 5,6 milliards de FCFA à l’État après leur retrait de Shakthi-II

22 septembre 2026 à 13h57min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page