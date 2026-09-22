Gabon : Fin « des délestages en 2027 » selon Philippe Tonangoye

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Depuis plus d’un mois, les Gabonais vivent au rythme des coupures d’électricité et peinent à s’approvisionner en eau potable. Pourtant dans une interview récente, le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, s’est montré optimiste quant à l’atteinte de son objectif qui est la fin des délestages qu’il fixé à 2027.

C’est une constante au plus haut niveau de l’État lorsqu’une situation devient critique. Et le membre du gouvernement gabonais ne déroge pas à la règle en se lançant dans un exercice d’assurance. Une stratégie en droite ligne avec l’adresse à la Nation du 16 août durant laquelle le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dit connaître l’impatience des familles, des commerçants et des entreprises.

Philippe Tonangoye, capitaine courage en 2027 contre les délestages

Les paroles s’envolent mais les actes restent. Cette maxime populaire devra s’incruster dans le cerveau du ministre en charge de la question. Philippe Tonangoye devra donc relever ce défi qui est considérable. Remettre à niveau les infrastructures dégradées pour relancer la machine. Le ministre plaide donc pour un traitement des causes profondes, ce qui suppose des investissements massifs.

Ce dernier avait déjà présenté plusieurs leviers ces derniers mois : la montée en puissance de la production, avec la centrale de Kinguélé Aval et 40 MW supplémentaires attendus d’ici fin 2026 et 2027, la séparation des activités eau et énergie d’ici janvier 2027 et la lutte contre les branchements frauduleux, près de 2 900 ayant été recensés. Côté eau, un partenariat avec Suez, estimé à 200 millions d’euros, doit améliorer l’accès dans le Grand Libreville. Ses actes seront scrutés !