Gabon : Nora Kassa nommée Conseillère spéciale du Président en entrepreneuriat 

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C’est une promotion perçue comme une évidence par l’écosystème économique gabonais. Nora Kassa vient d’être nommée Conseiller spécial du Président de la République, chargée de l’entrepreneuriat. Cette décision, acté lors du conseil des ministre du 18 septembre tenu à Port-Gentil, marque la volonté claire des plus hautes autorités de redynamiser le secteur privé national, en confiant ce dossier stratégique à une femme de terrain. Elle est reconnue pour son dynamisme et sa fine compréhension des défis rencontrés par les porteurs de projets locaux.

Juriste de formation et femme politique engagée, la nouvelle promue s’appuie sur un profil polyvalent. Elle s’est d’abord imposée dans le monde des affaires en tant qu’Administratrice directrice générale du cabinet « Le Seizième ». C’est toutefois avec la fondation de « La Maison de l’entrepreneur » qu’elle a véritablement affermi sa réputation. Cette structure d’accompagnement lui a permis de consolider son expertise juridique et économique, tout en tissant des liens étroits avec le tissu des petites et moyennes entreprises du pays.

Un engagement constant sur le terrain

​Cette nomination vient couronner des actions concrètes et récentes, confirmant son intérêt prononcé pour l’initiative privée. En effet, en juillet dernier, Nora Kassa s’est illustrée en lançant le concours « Business Vacances », une compétition destinée à stimuler l’ingéniosité d’affaires de la jeunesse gabonaise. Plus récemment, en ce mois de septembre, son implication s’est traduite par l’organisation de la Foire agricole de Nzeng-Ayong. L’événement, étalé sur plusieurs jours, a offert une vitrine inespérée aux producteurs locaux tout en promouvant l’autosuffisance.

En la nommant à ce poste prestigieux, la présidence fait le choix assumé du pragmatisme économique. Sa mission s’annonce aussi dense que capitale : inspirer de nouvelles politiques publiques et proposer des solutions tangibles afin de lever les obstacles à la création d’entreprise au Gabon. L’arrivée de Nora Kassa au cœur de l’exécutif constitue un signal d’encouragement fort et un véritable motif d’espoir pour le développement de l’entrepreneuriat national. Gageons que cet engagement prend une ampleur national et que ses conseils d’expert portent des fruits dans les décisions futures en matière d’entreprenariat.