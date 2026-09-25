Libreville: les délégations du MoU d’Abuja à la découverte des nouveaux aménagements

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Les délégations participant à la réunion du Comité de contrôle des navires par l’État du port ont effectué, jeudi 24 septembre 2026, une visite de plusieurs sites emblématiques de Libreville. Organisée en marge des travaux ouverts depuis le 21 septembre et à l’occasion de la Journée mondiale de la mer, cette immersion a notamment conduit les participants à la Cité de la Démocratie, au musée Omar Bongo Ondimba, à la Cité Émeraude, au monument de la Concorde et à la Baie des Rois, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Au-delà des discussions consacrées au contrôle et à la sécurité des navires, les organisateurs ont ainsi offert aux délégations étrangères un aperçu de plusieurs infrastructures de la capitale. La séquence intervient alors que Libreville accueille des représentants de plusieurs États d’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre des activités du Mémorandum d’Entente d’Abuja.

De la Cité de la Démocratie à la Baie des Rois

Selon l’AGP, la visite a débuté à la Cité de la Démocratie. Les délégations ont découvert la salle des Banquets, annoncée avec une capacité de 2 200 places, ainsi que la salle des Congrès, qui peut accueillir 3 100 personnes. L’auditorium, une salle intermédiaire de 350 places et la salle présidentielle, destinée notamment aux rencontres avec des chefs d’État africains, figuraient également au programme.

Le parcours s’est poursuivi au musée Omar Bongo Ondimba, où les visiteurs ont pu découvrir des objets personnels de l’ancien chef de l’État ainsi qu’une reconstitution de son espace de travail. Les délégations se sont ensuite rendues à la Cité Émeraude et au monument de la Concorde, avant d’achever leur circuit à la Baie des Rois et ses aménagements réalisés sur le front de mer de Libreville.

« On sent la volonté d’aller de l’avant »

Interrogé à l’issue du parcours, Benjamin Soro, directeur de Cabinet du ministère délégué chargé des Affaires maritimes de Côte d’Ivoire, a livré une appréciation positive des infrastructures découvertes. « Tout ce que nous avons visité est inspirant. C’est vraiment beau et on sent la volonté d’aller de l’avant, de construire et de présenter un nouveau visage du Gabon », a-t-il déclaré, cité par l’AGP.

Le responsable ivoirien a également inscrit son appréciation dans une perspective continentale, estimant que « tout ce qui entre dans le développement […] ne peut qu’entrer dans le cœur des personnes qui veulent que l’Afrique avance ». Une séquence de découverte qui aura ainsi permis au Gabon, parallèlement aux travaux techniques du MoU d’Abuja, d’exposer aux délégations étrangères quelques-uns des sites institutionnels et urbains qui participent actuellement à la transformation du paysage de Libreville.