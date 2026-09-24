Élim/CAN 2027 : le Gabon privé de reconnaissance de terrain, le Maroc risque gros !

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Il y a des refus qui sentent le règlement de comptes plus que la simple contrainte logistique. Celui essuyé par les Panthères du Gabon, privées sans explication d’accès au Stade Prince Moulay Abdellah à la veille du match, en fait partie. Pourtant sur le papier, tout est écrit noir sur blanc.En effet, l’article 16 des règlements de la CAN garantit à l’équipe visiteuse une heure d’entraînement, la veille, pile à l’horaire du coup d’envoi.

Selon ladite disposition, les projecteurs doivent être allumés si le match se joue de nuit. Un droit inflexible, pensé pour éviter qu’une équipe débarque en terrain totalement inconnu. Cependant, il existe bien une porte de sortie pour le pays hôte. Celle qui donne la possibilité à l’arbitre ou le commissaire de match d’empêcher aux deux équipes de pratiquer ce rituel protégé. Et ce, si la pelouse est trop abîmée ou trop grasse pour supporter des séances.

Le Maroc réellement contraint ou technique de déstabilisation ?

Mais même en cas d’impossibilité de pratiquer sur le terrain, la CAF prévoit un plan B. Les joueurs peuvent alors marcher sur le terrain en baskets pour prendre leurs repères visuels, et la fédération organisatrice doit leur fournir un terrain annexe équivalent pour la partie physique de la séance. Ce qui a manqué au Maroc jusqu’ici, c’est une explication. Pas un mot sur un problème de gazon, pas de rapport d’inspection, pas de terrain de repli annoncé.

Rien. Or en matière disciplinaire, ce silence coûte cher. L’article 23 confie à l’arbitre et au commissaire de match, et à eux seuls, le pouvoir de constater qu’un stade n’est pas praticable. Concrètement, si la Fédération marocaine ne sort pas rapidement un document qui atteste d’une avarie technique réelle, elle s’expose à des poursuites pour entrave au règlement général de la CAF. Des amendes et sanctions sportives à la clé. Un boulevard tout tracé pour une plainte gabonaise ou une réserve auprès de l’instance faîtière du football en Afrique.