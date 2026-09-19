Gabon : 1 299 radiations actées à la Fonction publique

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La Fonction publique gabonaise poursuit l’assainissement de ses effectifs. Au total, 1 299 radiations ont été actées à l’issue de l’examen de 1 762 dossiers par la Commission exceptionnelle des litiges de la Fonction publique. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu vendredi 18 septembre 2026 à Port-Gentil, sous la présidence du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ces dossiers concernent des situations irrégulières relevées à la suite du recensement biométrique et administratif des agents publics. Dans le détail, 589 agents font l’objet d’une radiation avec maintien des droits à pension, tandis que 110 autres sont radiés sans maintien de ces droits. À cela s’ajoutent 600 radiations concernant des agents relevant de la main-d’œuvre non permanente. Toutefois, la commission n’a pas uniquement statué sur des cas de radiation. Elle a également prononcé 116 réhabilitations et formulé des avis sur des sanctions disciplinaires, des dénonciations de contrats et diverses positions administratives.

Près de 11 milliards de FCFA d’économies attendues

Au-delà de la régularisation administrative, ces décisions devraient également produire un effet sur les finances publiques. Selon les conclusions examinées par le Conseil des ministres, la mise en conformité des situations concernées devrait permettre à l’État de réaliser une économie annuelle estimée à près de 11 milliards de FCFA. Cette estimation intervient dans le cadre des mesures engagées pour mieux maîtriser les effectifs et les charges liées à la Fonction publique.

Désormais, place à l’exécution des décisions. Les administrations compétentes devront notifier les mesures prises aux agents concernés et mettre à jour les actes de gestion correspondants. Cette étape doit permettre d’assurer la prise en compte effective des décisions de la commission dans les dossiers administratifs. Ainsi, après l’examen des situations litigieuses, l’enjeu est désormais de traduire ces conclusions dans la gestion quotidienne des effectifs publics et dans les dépenses de l’État.