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Gabon : Snella Ange Pambo nommé DGA de Gabon 24

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 septembre 2026 à 13h14min
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Snella Ange Pambo, nouveau Directeur général de Gabon 24 © D.R.
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Le journaliste Snella Ange Pambo a été nommé Directeur général adjoint de la chaîne publique d’informations en continu Gabon 24. La décision a été prise lors du conseil des ministres du vendredi 18 septembre 2026, tenu à Port-Gentil sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette nomination a été entérinée par le gouvernement réuni dans la capitale économique. Plus qu’une simple évolution, cette dernière consacre le parcours d’un professionnel qui a fait ses gammes pendant plusieurs décennies dans le secteur des médias, et apparaît comme une promotion bien méritée.

Snella Ange Pambo, the right man at the place !

Spécialiste du sport et des questions politiques, Snella Ange Pambo s’est fait connaître à l’écran à TéléAfrica, où il a su imposer son style. Au fil des années, le journaliste s’est hissé au rang des meilleures plumes gabonaises. Il exercera désormais ses fonctions en binôme avec Laetitia Ngalibika. 

middle ban bien plus que du sport

Ensemble, ils auront la charge de conduire Gabon 24, dans un paysage médiatique où les attentes du public restent élevées. Il appartiendra au nouveau DGA d’imprimer sa marque pour l’intérêt de la chaîne. Pour un journaliste dont la carrière s’est construite autour de l’actualité politique et sportive, ce poste obéit à une stratégie efficace. Faire de ce stratège, un pilier de l’information nationale.

Espiègle et effacé, Snella Ange Pambo est perçu comme un professionnel aguerri, disposé à partager son expérience avec les jeunes générations. Une qualité qui pourrait s’avérer précieuse au sein d’une rédaction appelée à accompagner la relève. La balle est désormais dans le camp de ce dernier de maintenir la touche managériale qui a fait sa réputation dans la maison presse vert, jaune et bleu. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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