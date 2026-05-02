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Manganèse : le gouvernement accélère le projet de transformation locale d’ici janvier 2029

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 13h40min
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Le Directeur général du groupe japonais AML Holding, Shuzaburo Charlie Tsuchihashi reçu par le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
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Le Gabon accélère sa stratégie d’industrialisation en misant sur la transformation locale de son manganèse, avec un objectif ambitieux fixé au 1er janvier 2029. Le 30 avril dernier, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a reçu le Directeur général du groupe japonais AML Holding, Shuzaburo Charlie Tsuchihashi, afin de consolider un partenariat stratégique déterminant. Les discussions ont porté sur un calendrier précis visant une production annuelle de 400 000 tonnes d’alliages, marquant une rupture avec le modèle traditionnel d’exportation de matières premières brutes.

Cette rencontre à laquelle ont également pris part le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, et le ministre en charge de l’Industrie et de la Transformation locale, illustre la priorité accordée à ce projet par l’exécutif. Au cœur de cette dynamique se trouve la valorisation sur place du manganèse, ressource dont le Gabon est l’un des principaux producteurs mondiaux. L’ambition est de capter davantage de valeur ajoutée en développant une filière industrielle intégrée, capable de transformer localement le minerai en alliages à forte valeur économique.

Un partenariat sécurisé pour une industrialisation durable

Pour atteindre cet objectif, les autorités ont apporté des garanties essentielles à la réussite du partenariat avec AML Holding. Le gouvernement s’est ainsi engagé à assurer la disponibilité continue du manganèse, mais aussi à sécuriser l’accès à l’énergie, aux infrastructures industrielles, aux sites d’implantation et aux chaînes logistiques. Ces assurances visent à offrir un environnement stable et compétitif, propice aux investissements lourds nécessaires à ce type de projet. La création d’une entité locale, AML Gabon, traduit d’ailleurs la volonté d’ancrer durablement ce partenariat dans le tissu économique national.

Ce projet incarne une transformation économique et sociale majeure pour le pays. A travers ce projet ambitieux, le Gabon entend générer des emplois directs et indirects, renforcer les compétences locales et diversifier ses sources de revenus. Cette orientation stratégique permettra également de réduire la dépendance aux fluctuations des marchés des matières premières brutes. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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