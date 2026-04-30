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OGAPI : Journée portes ouvertes pour sensibiliser sur l’urgence de protéger sa marque

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 15h10min
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La Directrice générale de l'OGAPI visitant les stands aux côtés du Secrétaire général du ministère de l'Industrie © GMT
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« Information et sensibilisation sur les marques : outils stratégiques pour la conquête des marchés ». C’est autour de ce thème que s’est tenue, ce jeudi 30 avril 2026, la Journée portes ouvertes organisée par l’Office gabonais de la propriété industrielle (OGAPI). L’événement a réuni un large public composé d’artisans, d’entrepreneurs et de créateurs de marques, en présence du Secrétaire général du ministère de l’Industrie, représentant le ministre empêché. À travers cette initiative, l’OGAPI a voulu mettre en lumière les enjeux liés à la protection des marques, perçue comme un levier essentiel de compétitivité et d’accès aux marchés, notamment dans l’espace communautaire de l’OAPI, voire dans un cadre plus élargi de la Zone de libre échange continentale africaine.

Organisée au siège de l’OGAPI, la rencontre a débuté par une cérémonie protocolaire, suivie d’une visite des stands d’exposition. Elle s’est poursuivie par une phase scientifique marquée par plusieurs exposés consacrés à la valorisation des marques et à leur protection territoriale. Cette séquence a également permis de rappeler les missions fondamentales de l’OGAPI, notamment la lutte contre les atteintes aux droits de la propriété industrielle, l’accompagnement des porteurs de projets et la promotion d’une culture de la protection intellectuelle auprès des acteurs économiques nationaux.

Des marques protégées mises à l’honneur 

La visite des stands a constitué l’un des moments les plus appréciés de la journée. Elle a offert une vitrine aux produits locaux tout en sensibilisant les participants à l’urgence de protéger leurs marques. Du café produit par la Caistab aux produits Sigali, en passant par la marque d’eauAlphoncine Water et les spécialités issues de coopératives villageoises commeLes délices de Meyang,les exposants ont pu présenter leur savoir-faire. Toutes ces marques ont en commun d’être protégées au niveau de l’OAPI, ce qui leur permet de commercialiser leurs produits en toute sécurité dans les 17 États membres de l’organisation.

Une artisane de Meyang exposant ses produits © GMT


Pour la directrice générale de l’OGAPI, l’initiative est un succès « L’objectif de cette journée Portes ouvertes était de présenter les produits qui sont protégés au niveau de l’organisation africaine pour la propriété intellectuelle. De montrer aux usagers, aux entrepreneurs, à ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat, l’intérêt de protéger leurs produits avant de les commercialiser au niveau des États membres de l’OAPI », a déclaré Olivia Marlène Mbazoghe. Elle a également lancé un appel aux porteurs de projets « nous invitons toutes les personnes intéressées par la protection de leur marque, de leur nom commercial, de leur logo, de leurs inventions de se rapprocher de l’office gabonais de la propriété industrielle » situé au Boulevard Triomphal à la descente de l’ancienne RTG.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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