Gabon : bientôt des vérifications en temps réel par les salariés de leurs cotisations CNSS et CNAMGS 

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Le gouvernement franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la gestion des cotisations sociales. Le 28 avril 2026, la présentation de la plateforme de Déclaration unique des salaires (DUS), en présence des responsables de la Direction générale des impôts, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), a permis de mettre en lumière les innovations portées par cette technologie développée par Ika Technology. L’ambition est de simplifier les obligations déclaratives des employeurs et renforcer la transparence et l’efficacité du système de collecte.

Selon ses promoteurs, ce dispositif repose sur trois piliers essentiels. D’abord, l’utilisation obligatoire du Numéro d’identification fiscale (NIF) pour les employeurs, garantissant une meilleure sécurisation de la base employeur. Ensuite, le Numéro d’identification personnel (NIP), désormais exigé pour chaque salarié, afin d’assurer une identification fiable des travailleurs. Enfin, l’obligation faite aux employeurs de déclarer leurs employés via la plateforme Gabon Connect permet d’instaurer un suivi administratif rigoureux des effectifs et de limiter les risques de fraude ou d’omission.

Une question de justice sociale pour les employés

La réforme introduit également un changement majeur dans le partage de l’information. Grâce à un formulaire unique renseigné en ligne, les services fiscaux, la CNSS et la CNAMGS disposent désormais en temps réel des mêmes données déclarées par l’employeur. Ce dispositif facilite à la fois le recouvrement des cotisations et fluidifie les démarches. Une fois la déclaration validée, l’employeur est automatiquement orienté vers une interface de télépaiement. Pour les petits contribuables, des solutions adaptées comme le Mobile Money sont également prévues.

L’innovation la plus marquante réside sans doute dans l’accès direct des salariés à leurs informations sociales. Via Gabon Connect, chaque employé pourra vérifier en temps réel le paiement effectif de ses cotisations auprès de la CNSS et de la CNAMGS, et s’assurer de la conformité des données avec celles figurant sur son bulletin de paie. Cette transparence accrue constitue une avancée significative en matière de gouvernance sociale, en renforçant la confiance entre employeurs, employés et administrations, et en posant les bases d’un système plus équitable et responsable.